Çin’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Çin’in Hubei bölgesinde ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Öte yandan 440 kişinin virüs taşıdığı tespit edildi.

çin virüs.jpg

İlişkili Haberler

Çin'deki SARS benzeri 'gizemli virüs' Türkiye için tehlike yaratır mı?

Çin'deki SARS benzeri 'gizemli virüs' Türkiye için tehlike yaratır mı?

Çin'deki 'gizemli hastalık' için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı

Çin'deki 'gizemli hastalık' için İstanbul'daki hava yolu şirketleri uyarıldı

Çin- Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 440’a ulaştığı belirtildi. Çin medyası, virüsün ortaya çıkardığı belirtilerin Tayvan ve ABD’de de görüldüğünü duyurdu.

'ÇİNLİ TURİSTLER GİREMEZ' YAZISINA TEPKİ

Japonya’nın Hakone kasabasında mağaza sahibinin kapıya astığı, 'Çinli turistler giremez' yazısı, sosyal medyada tepki çekti. South China Morning Post’taki habere göre mağaza sahibi, "Kendimi korumak istiyorum. Çinli turistlerin dükkanıma girmesini istemiyorum" dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...