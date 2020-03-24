Çin'den alınan corona virüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den corona virüs için getirilen ilaçların ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını, söz konusu ilaçların yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 16:10 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 16:58

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Covid-19 için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak" ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca, dünkü basın toplantısında Covid-19 için Çin'den, yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını belirtmişti.

"AŞI" AÇIKLAMASI

Bu arada Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" ifadesini kullandı.

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