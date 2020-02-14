Cinsel partner sayısı arttıkça kanser riski artırıyor (Araştırma)

BMJ Sexual & Reproductive Health dergisinde yayınlanan araştırma sonucuna göre yaşam boyu 10 ve üzerinde cinsel partneri olanların, kansere yakalanma riskleri yüksek.



Medimagazin'de yer alan habere göre, araştırmada 2012-13 yılları arasında İngiltere'de 7 bin 79 katılımcıya kaç cinsel partnerleri olduğu soruldu. 2 bin 537 erkek, 3 bin 185 kadın olmak üzere toplam 5 bin 722 kişiden yanıt alındı. Yanıtlar 0-1 partner, 2-4 partner, 5-9 partner ile 10 ve üzeri şeklinde kategorize edildi.



Yaş, etnik köken, medeni hal, gelir düzeyi, yaşam tarzı (sigara, alkol, fiziksel aktivite), depresif semptomların olup olmayışı gibi durumlar da göz önüne alındı. Yaş ortalaması 64 olan katılımcıların yaklaşık dörtte üçü evliydi.



Erkekler o ana kadar yüzde 28,5 oranında 0-1, yüzde 29 oranında 2-4, yüzde 20 oranında 5-9; yüzde 22 oranında ise 10 ve üzeri partnerleri olduğunu belirtti. Kadınlarda bu oranların karşılığı sırası ile yüzde 41 oranında 0-1, yüzde 35,5 oranında 2-4, yüzde 16 oranında 5-9 ve yüzde 8 oranında 10 ve üzeri partneri olduğunu söyledi.



"10 VE ÜZERİ PARTNERİ OLANIN KANSER RİSKİ YÜZDE 91 FAZLA"



Her iki cinsiyette cinsel partner sayısı, daha genç yaşlarda, bekarlarda, en yüksek ve en düşük gelir düzeyine ait bireylerde artış gösterdi.



Daha fazla cinsel partneri olanlarda ise sigara ile alkol tüketimi ve haftalık egzersiz şiddeti artış gösterdi.



Tüm veriler analiz edildiğinde, yaşam boyu cinsel partner sayısı arttıkça kanser riski her iki cinsiyet için anlamlı oranda arttı.



Kadınlarda 0-1 partneri olanlara kıyasla 10 ve üzeri partneri olanlarda kanser teşhisi yüzde 91 oranında daha fazla oldu. Erkeklerde ise 0-1 partneri olanlara kıyasla 2-4 partneri olanların kanser teşhisi oranı yüzde 57 daha fazla, 10 ve üzeri partneri olanların kanser teşhisi oranı ise yüzde 69 daha fazla oldu.