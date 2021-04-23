Çiriş otu nedir, nerelerde yetişir? (Çiriş otunun faydaları nelerdir?)

Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde bir çok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen yöresel adıyla gulik otu olan çiriş otunun birçok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.





Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.

Aynı zamanda bu otta bulunan vitaminler sayesinde saç dökülmesinin azaldığı, köklerinin güçlendiği, saçkıran gibi hastalıklara karşıda iyi geldiği belirtiliyor.



ÇİRİŞ OTUNUN (GULİK) FAYDALARI



– C vitamini açısından zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

– Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

– Vajinal akıntının azalmasına ve sorunun tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olur.



– İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardım eder.



– Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.



– İçindeki vitaminler sayesinde, saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar.



– Saçkıran gibi daha ciddi saç sorunlarının da iyileşmesinde önemli rol oynar.



– Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.



– Emziren kadınlarda süt miktarının artmasına yardımcı olur.



– Akrep ve yılan sokmalarında tedavi amaçlı kullanılır.



– Beyaz kan hücrelerinin artmasında rol oynar.

-Anne sütünün çoğalmasına da vesile olduğu aktarılan otun, daha birçok rahatsızlığın şifası olduğu da sağlıkçılar tarafından dile getiriliyor.

ÇİRİŞ OTUNUN (GULİK) MESAİSİ BAŞLADI



Çiriş otu, her yıl olduğu gibi bu yılda baharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişmeye başladı.



Tunceli'de nisan ayının ortasından itibaren toplanmaya başlanan

çiriş otları, birçok kişiye de ekmek kapısı oldu.



Sabahın erken saatlerinde yüksek rakımlı bölgelere giden vatandaşlar, topladıkları şifası ile bilinen otları pazar ve tezgahlarda satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Kilogramı 5 ile 10 TL arasında değişen otların Tunceli'nin yanı sıra Elazığ ve Malatya'ya da gönderildiği belirtildi.