İlişkili Haberler Çocuğa el yıkamayı öğretirken kullanılacak 6 strateji

Okula başladıklarında daha önce karşılaşmadıkları mikroplarla karşılaşan çocukların hasta olmamaları için bazı tedbirlerin alınmasını tavsiye eden Ethica İncirli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Cambaz Kurt, çocukların doğru hijyen kurallarını öğrenmelerinde en önemli sorumluluğun ailelere düştüğünü bir kez daha vurguladı.



Okul öncesi çocuklarda hijyen eğitiminin önemine değinen Dr. Kurt, hastalıkları önlemek için alınacak tedbirlerin başında el yıkamanın geldiğini söyledi.



“Çocuklara el yıkama alışkanlığını kazandırmanız için kendiniz de ellerinizi yıkayarak çocuklarınıza örnek olmalısınız” diyen Uzman, doğru el yıkama yöntemini ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:



ELLER NASIL YIKANMALI?



· Akan su altında eller ıslatılmalı.

· Sabunlanmalı.

· Ellerin bütün yüzeyleri ovalanmalı (en az 15 - 20 sn).

· Sıklıkla unutulan alanlara dikkat etmeli; el sırtı, el ayası, parmak araları da ovalanmalı.

· Akan su altında durulanmalı.

· Kağıt havlu-peçete ile kurulanmalı (kurulama mikroorganizma sayısını azaltır).

· Kuruladığımız kağıt havlu ile musluk kapatılmalı.

. Temizliğin tam olarak sağlanabilmesi için elleri yıkarken parmak uçları, tırnaklar, tırnak araları, başparmak ve parmak araları da mutlaka yıkanmalı.



ELLER NE ZAMAN YIKANMALI?



· Yemeklerden önce ve sonra.

· Diş, ağız, yüz ve göz temizliği yapmadan önce.

· Tuvaletten sonra.

· Kirli, tozlu bir işi tamamladıktan sonra.

· Dışarıdan eve gelince.

· Sabah uyanınca, akşam yatmadan önce.

· Ellerin kirli olduğu her durumda.

. Çocukların tırnaklarının da haftada bir düzenli olarak kesilmesi, tırnak aralarında mikropların yerleşimini önlemek açısından önemli.



Okul öncesi çocuklarda kişisel hijyen öğretiminde, el yıkamanın yanı sıra okullarda ortak kullanılan tuvaletler için tuvalet temizliğinin de doğru şekilde öğretilmesi gerektiğini, böylece hem hastalanmaların en aza indirilmesinin hem de ishal gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesinin mümkün olabiliceğini aktaran Dr. Kurt’un bu konudaki önerileri ise şu şekilde:



TUVALET TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?



“Okula başlayacak çocuklar evde tuvalet temizliğini öğrenmiş olmalıdır. Çocuklar tuvalet temizliği yaparken su, tuvalet kağıdı kullanmalıdır. Anal bölge temizliği için yapılan silme ya da yıkama işleminin önden arkaya doğru yapılması öğretilmelidir. Ortak kullanılan tuvaletlerden alafranga olanlar kullanılacaksa, kullanmadan önce sifonun çekilmesi gerektiği öğretilmelidir. Tuvalet temizliğine yeterli özen gösterilmezse okulda çocuklar arasında paraziter ve mikrobik bağırsak hastalıklarının önlenmesi zordur.”



OYUNCAK PAYLAŞIMINA DİKKAT EDİLMELİ



Okullarda çocukların dikkat etmesi gereken diğer bir hususun ise beslenme olduğunu, çocukların kantinlerde abur cubur olarak tarif edilen kola, bisküvi, çikolata gibi yiyecekleri tüketmemeleri konusunda uyarılması gerektiğini belirten Kurt, “Ana okulu çocuklarının oyuncak paylaşımına dikkat edilmelidir. Çocuklar oyun alanlarında ortak kullanılan oyuncakları ağızlarına götürerek ya da ellerini ağızlarına ve gözlerine götürerek birbirlerine mikropları kolayca bulaştırabilmektedir. Çocukları bu konuda eğitmek, oyuncaklarını ve ellerini ağızlarına, gözlerine götürmemelerini öğütlemek gerekir. Okul yönetiminden de oyuncak temizliği konusunda talepte bulunulmalıdır” dedi.