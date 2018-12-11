İlişkili Haberler Çocuk beslenmesinde üç altın kural

Bazı aileler çocuğunun çok sık hasta olmasından şikâyet ediyor. Grip, boğaz enfeksiyonu, alerjik hastalıklar veya bağırsak sorunları, bazı çocukların peşini bir türlü bırakmıyor. Beslenme alışkanlıklarının çocukların sağlığında son derece etkili olduğunu belirten İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşenur Kaya, çocuk beslenmesi konusunda ailelere ışık tutacak önemli bilgiler verdi.



BAĞIRSAK FLORASI BOZULUNCA ÇOCUKLAR HASTA OLUYOR



Çocukluk çağında kazanılan alışkanlıklar bağışıklık sistemi üzerinde büyük rol oynadığını, sağlıklı bir birey yetiştirmek için ailelerin sofralarında probiyotiklere geniş yer açmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Kaya, “Hazır gıdalar, sağlıklı beslenme alışkanlığını bozarak çocuğun alması gereken yararlı besinleri engeller. Ayrıca içerdiği katkı maddeleri reflüye sebep olarak bağışıklığı etkiler. Yaptığımız çalışmalar, besin alerjisi olan çocukların bağırsak florası ve bakteri çeşitliliğinin diğer çocuklardan farklı olduğunu gösterdi. Bu nedenle çocukların probiyotiklerden zengin beslenmesi bağırsak florasını düzenler ve alerjik hastalık gelişimini azaltabilir” dedi.



ABUR CUBUR MU ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIĞI MI?



Hamburger, patates kızartması, cips, çikolata, şeker veya gazlı içeceklerle çocuğunuzun sağlığı arasında bir seçim yapılması gerektiğini söyleyen ve “Eğer sizin fast food veya abur cubur yeme alışkanlığınız varsa muhtemelen çocuklarınız da onlara yedirdiğiniz besinlere alışacaktır. Bunun yerine çocuklarınıza tarhana çorbasını sevdirin, cips yerine atıştırmalık olarak ev yoğurdu veya doğal sirke ile yapılmış lahana turşusu verin. Pırasalı yumurta yapabilirsiniz. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekle yapılmış peynirli sandviçler tercih edebilirsiniz. Zeytinyağlı, soğanlı mercimek köftesi yedirebilirsiniz. Yanında kefir veya ayran içirebilirsiniz. Tatlı yemek istiyorsa Trabzon hurmasını ezerek, ceviz veya fıstıkla karıştırıp lezzetli bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Aynı şekilde muz, elma ve nar da yedirebilirsiniz” önerisinde bulundu.



SİGARA VE KÜFTEN UZAK TUTUN!



Beslenmenin yanı sıra çocuğu sigara, küf ve rutubet ortamından uzak tutmanın astım ve bronşit gelişimini azaltabildiğini hatırlatan Kaya, “Çocuğun alerjisi olduğu maddeleri saptayıp, uzaklaştırabilirsek alerjik hastalıkların gelişimini engelleyebiliriz. Sık sık hasta olan, sürekli burun akıntısı veya tıkanıklığı olan, tekrarlayan öksürük ve hırıltısı olan hastalar çocuk immünoloji ve alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile alerji ve astım tedavisi yüz güldürücü sonuçlar verir” şeklinde konuştu.



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