Çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirecek 5 doğal karışım

Bağışıklık isteminiz için düzenli beslenin



Kışın okul ve kreş gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda zaman geçiren çocuklar için grip tehlikesi daha fazladır. Yetişkinlere göre bağışıklık sistemi çok daha zayıf olan çocukların kış mevsiminin tadını çıkarabilmesi, hastalıklara karşı güçlü olabilmesi için sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmelerine özen göstermek gerekir.



Bağışıklık sistemi nedir?



Vücudumuzun farklı enfeksiyon ve toksik ajanlarla savaşması için sahip olduğu sisteme bağışıklık sistemi denir. Bağışıklık sisteminin görevi organizmaların vücuda girmesini önlemek veya vücuda giren organizmaların yayılmalarını engellemektir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi kendimizi iyi hissetmemizi, iyi görünmemizi ve enerjimizi daha iyi kullanmamızı sağlar. Bizi enfeksiyonlardan, kanserlerden ve çevresel zararlardan korur. Ayrıca yanık ya da ameliyat sonrası iyileşmede de sağlıklı bir bağışıklık sistemi gerekir.

Düzenli uykunun önemi



Düzenli uyku, düzenli ve sağlıklı beslenme elleri sık sık sabunla yıkamak ve sınıfların bulunduğu ortamın belirli aralıklarla havalandırılması çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmede öne çıkan koruyucu tedbirler. Kızarmış besinler ve bol şerbetli tatlılar ile uzun kış akşamlarında bol şekerli atıştırmalıklardan ise kesinlikle uzak durulmalı. Çünkü çocuklar üzerinde 'cezbedici' etkisi olan bu besinler bağışıklık sistemini zayıflatır. Çocukların kışı daha rahat geçirebilmesi, bağışıklık sistemlerinin güçlenebilmesi için 5 doğal karışım:

1- Arı sütü+bal



Besleyici özelliği oldukça yüksek olan arı sütü; ortalama 1 haftalık arıların salgıladıkları jel yapıda bir madde. Yapılan birçok çalışmada, arı sütü kullanan deneklerde arı sütü kullanmayan deneklere göre, savunma hücre sayısının önemli oranda arttığı ortaya çıkmış. 3 yaşından büyük çocuklara her sabah kahvaltıdan önce 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde bal ile karıştırılarak verilmesi bağışıklık sistemi açısından son derece faydalı. Ancak 3 yaşından küçük, alerji problemi olan, astım hastası çocuklarda ise mutlaka doktora danışılması gerekir.



2- Kekik



Mutfaklarımızda özellikle et türü yemeklere lezzet katmak içi kullandığımız kekiğin sindirime yardımcı olduğunu ve bağışıklık sistemini desteklediğini çoğumuz bilmeyiz. Oysa kekiğin her gün çay şeklinde içilmesi hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirir hem de bronşit gibi rahatsızlıkların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Yani tam bir doğal öksürük şurubu ve grip savar! Peki nasıl tüketeceğiz? 1 su bardağı kadar suya 2 tatlı kaşığı kadar kekik ilave ederek kaynatın. Kaynama işlemi tamamlandıktan ve kekik çayınızı ocaktan aldıktan sonra 1 tatlı kaşığı da bal ilave ederek her gün bunu çocuğunuza içirin.



3- Zencefil ve zerdeçallı yoğurt



Zencefil ve zerdeçalın sayısız faydası malum. Yoğurdun da gribe karşı etkili olduğu çalışmalarla ortaya konuyor. İşte bu nedenle her gün 1 kase kadar evde mayalanmış yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı zencefil ve 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek hem yoğurt sevmeyen çocuklara bu eşsiz protein kaynağını daha sevimli hale getirebilir hem de bağışıklık sistemini güçlendiren 2 baharat sayesinde çocuğunuzun kış mevsimini daha rahat geçirmesini sağlayabilirsiniz.



4- Muz ve yoğurdun gücü



Her gün 1 kase ev yapımı yoğurt ve 1 küçük boy muzu karıştırarak veya ezerek çocuğunuza yedirin. Zira bağırsak yapımızda yaşayan ve florayı koruyan bir takım yararlı bakteriler (probiyotikler) zararlı mikroorganizmaların üremesini engelleyerek bağışık sistemini güçlendirir. En önemli probiyotik yiyecek; yoğurttur ve prebiyotik kaynağı muz ile birlikte tüketildiğinde daha yoğun bir etki gösterir. O nedenle çocuğunuzun günlük beslenme menüsünde çok önemli bir ara öğün olarak mutlaka yer almalı.



5- Doğal antibiyotik sarımsağın faydaları



Soğan ve sarımsak 'doğal antibiyotikler' olarak öne çıkan besinlerdir. Sarımsak içinde barındırdığı allisin ile antibakteriyal ve antiviral etki gösterir ve hem çocuğunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir hem de ileride astım olma riskini azaltır. Bu nedenle hemen hemen tüm yemeklerin içinde bu sihirli bileşen bağışık sisteminiz için bulunmalı. Ancak sarımsağın yemeklere, salatalara ve yoğurda çiğ olarak katılması önemli. Yağda kızartılarak ilave edilen sarımsak aynı etkiyi göstermez ve bağışık sisteminiz için aynı oranda faydası da olmaz.