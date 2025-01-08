Çocuğunuzun beslenme listesinde olması gereken 5 temel besin

Sağlıklı bir diyet yapmak, çocuğunuzun gelişimi, büyümesi ve genel sağlığı için çok önemlidir. Çocuğunuzun kalp hastalığı, tip 2 diyabet, obezite ve çeşitli kanser türleri dahil olmak üzere kronik hastalıklara yakalanma riski, erken yıllarında sağlıklı beslenirse azalır. Ayrıca kendilerini daha iyi hissedebilir ve bunun sonucunda hayattan daha fazla keyif alabilirler. Çocuklar enerji ihtiyaçlarını dengelemek ve sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir kiloyu korumak için fiziksel olarak aktif olmak için uygun miktarda besin almalıdır.



SÜT ÜRÜNLERİ



Harika bir kalsiyum kaynağı olduğundan, süt ürünleri bebek kemiklerinin ve dişlerinin gelişimi için bir süper besindir. Ancak sizi şaşırtabilecek bir şey, kan basıncını, kiloyu ve kalbi kontrol etmeye de yardımcı olmasıdır. Bunun nedeni süt, peynir ve yoğurt gibi yiyeceklerin kalsiyum, protein ve iyi yağlar gibi temel mineraller açısından zengin olması ve bunların hepsinin çok önemli sağlık avantajları olmasıdır.



YAĞSIZ PROTEİN



Protein, vücudumuzun ve çocuklarımızın vücutlarının yapı taşıdır. Bu nedenle, kas, beyin veya başka bir doku geliştiriyor olmalarına bakılmaksızın, yeterli protein tüketmek sağlıkları için çok önemlidir. Çocuklar genellikle öğle ve akşam yemeklerinde proteinle iyi başa çıkarlar, ancak kahvaltı ve atıştırmalıklar bazen proteinden yoksundur. Sabahları protein alımını artırmak için kahvaltıda yoğurt veya yumurta servis etmeyi düşünün. Gün boyunca protein tedarikini sürdürmek için humus, fındık ezmesi, badem veya diğer fasulye sosları gibi protein açısından zengin atıştırmalıklar servis edin. Balık, kümes hayvanları ve yağsız etler mükemmel protein kaynaklarıdır ve tofu, fasulye ve bezelye gibi bitki bazlı yiyecekler de lif sağlar.

MEYVELER



Meyvelerde bulunan antioksidanlar, hayati vitaminler ve mineraller bağışıklık fonksiyonunu ve genel sağlığı destekler. Portakal ve çilek gibi turunçgiller, vücudun demiri emmesine ve bağışıklık sistemini güçlendirmesine yardımcı olan C vitamini açısından zengindir. Elma, muz ve meyveler antioksidanlar, lif ve potasyum gibi çeşitli besinler sağlar. Çocuklara düzenli öğünlerine ve atıştırmalıklarına farklı meyveler ekleyerek çok çeşitli besinler verilebilir.



TAM TAHILLAR



Ekmek, tortilla, pide, makarna, erişte, sabah gevrekleri, kuskus, pirinç, mısır, kinoa, yulaf ve arpa, tahıl ve tahıllı gıdalara örnektir. Çocuklar gelişmek, büyümek ve öğrenmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi bu besinlerden alırlar. Mümkün olduğunda tam tahıllı seçenekleri tercih edin. Çocuğunuz, tam tahıllı ekmek ve makarna gibi düşük glisemik indekse sahip tahıl ürünleri yerse daha uzun süreli enerjiye sahip olacak ve daha uzun süre tok hissedecektir.



SEBZELER



Vitaminler, mineraller, lif ve fitokimyasallar (yararlı bitki bileşikleri) sebzelerde bol miktarda bulunur. Bunlara, vücudun aktif A vitaminine dönüştürdüğü beta karoten ve diğer karotenoidler açısından zengin besinler dahildir, örneğin domates, tatlı patates, havuç ve balkabağı. A vitamini sağlıklı cilt ve gözler için ve ayrıca vücut yapılarının gelişimi ve bakımı için gereklidir. Çocuğunuz meyve ve sebzeleri yemeyi reddediyorsa, onları denemeye teşvik edin. Çocuğunuz reddetmeye devam ederse, meyve veya sebzeleri servis etmek için yaratıcı yöntemler düşünün. Örneğin, sebzeleri humus, peynir sosu veya salsa gibi soslarla servis etmeden önce, onları çubuklara doğrayın ve buharda pişirin.



ÇOCUĞUNUZUN BESLENMESİNDE SINIRLANDIRMANIZ GEREKEN BESİNLER



