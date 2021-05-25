Çocuklar, corona virüs mutasyonlarının anahtar taşıyıcıları olabilir

ABD’de Los Angeles Çocuk Hastanesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 12 yaşından küçük çocukların İngiltere’de ve California’daki benze daha bulaşıcı corona virüs varyantlarının önemli taşıyıcıları olabileceği aktarıldı.

2 BİNİ AŞKIN GENÇ VE ÇOCUK İNCELENDİ



Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında Mart 2020'den Nisan 2021'e kadar, dokuz çocuk hastanesindeki, 18 yaşında veya daha genç olan toplam 2 bin 119 Covid-19 hastasını corona virüsün endişe veren mutasyonları için test etti.



medRxiv’de ön baskı halinden yayınlanan çalışmanın başyazarı Jennifer Dien Bard, "18 yaş ve altındaki çocuk ve gençlerde bu önemli mutasyonların 560'ını tespit ettik. Bu kişilerin yüzde 75'ini (420/560) şu anda Covid-19 aşıları için uygun olmayan 12 yaşın altındaki çocuklarda oluşturuyor" dedi.



ÇOCUKLAR SÜREKLİ OLARAK TAKİP EDİLMELİ

Bununla birlikte bilim insanları, sonuçların ABD’deki çeşitli coğrafyalarda ve sosyo-ekonomik popülasyonlarda çocuk hastalarda endişe varyantlarının ortaya çıkışına "açık kanıt" sunduğunu söyledi. 12 yaş altındaki grubu, pandemiyi sona erdirmenin anahtarı olarak tanımlayan uzmanlar, çocukların sürekli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÇOCUKLARDA BULAŞICILIK DÖNEMİ UZUN SÜRÜYOR



Öte yandan, Los Angeles Çocuk Hastanesi araştırmacıları, çocuk ve gençlerin ilk Covid-19 semptomlarını gösterdikten yaklaşık 10 gün sonra bulaşıcı olduğunu belirtti. Dien Bard, "Bu hastaların bu kadar uzun süre aktif semptomlara ve aktif enfeksiyonlara sahip olmaya devam etmesi önemli dedi.



Ayrıca, yeni tip corona virüsün ayda bir veya iki kez mutasyona uğradığını, bu nedenle uzun bir enfeksiyon döneminin daha daha fazla mutasyon hakkında endişeleri artırdığını açıkladı.

GERGEDANDAN PİYANO PERFORMANSI