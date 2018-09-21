Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile okul kantinleri ve beslenme de gündemde.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, sabah kahvaltısı için en iyi seçeneğin menemen olduğunu söyledi.



Kahvaltıda karbonhidratlı besinlerin öğrencilerin kan şekerini düşürmesi nedeniyle konsantrasyon bozukluğuna neden olacağını belirten Prof. Dr. Uludüz, "Sabah kahvaltı etmeden asla çocuklarımızı evden göndermemeliyiz. En iyi seçenek menemen. Birçok yeşillik, protein, yumurta var. Yanında süt ile birlikte tüketilebilir" dedi.

Prof. Uludüz şunları söyledi: "Süt yerine bir bardak açık çay da verebilirsiniz. Bir dilim küçük ekmek de verebilirsiniz ama karbonhidrat ağırlıklı asla olmamalı. Siz kahvaltı vermediğinizde çocuğunuz gidip kantinden simit, poğaça, tost yiyor. Bunlar da kan şekerini yarım saat içinde düşürerek, çocuklar derse girdiğinde halsizlik, uyku hali ve konsantrasyon bozukluğuna neden oluyor" dedi.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Serkan Tutar'ın saptama ve önerileri ise şöyle:

Türkiye'deki her 10 çocuktan 5 ya da 6'sının kahvaltı yaptığı, yüzde 50'sine yakın bir oranda çocukların kahvaltı yapmadığı biliniyor. Özellikle bizim klasik kahvaltı dediğimiz peynir çeşitleri, yumurta, omlet, menemen, sebzeli omlet olarak çocuklarınıza sunabilirsiniz. Sabah kahvaltısında karbonhidrat kaynağı olarak da tam tahıllı ekmekler tüketilebilir ya da meyve tercih edilebilir. Miktarı ya da sıklığına dikkat edilmesi şartıyla pekmez ve bal da tercih edilebilir. Sabah kahvaltısı özellikle çocuğun gün içindeki konsantrasyonunu etkilediğinden çocuğun dersindeki başarısını da arttırıyor. Sabah kahvaltısında karbonhidrat ağırlıklı, poğaça, simit olan bir kahvaltı çocuğun konsantrasyonunu hızlıca düşüreceği için çocuğun uykusunun gelmesine ve başarısının da düşmesine neden oluyor.

Paketli gıdalar çocukluk çağı obezitesine zemin hazırlıyor. Çocukların beslenme çantasını kendi hazırlayan ailelerde özellikle kuru yemiş ve kuru meyveyi koymaları çok önemli. Bunlarda eksiklik olduğu zaman çocuklar kantinde daha sağlıksız, paketli ürünlere yönelmeler oluyor. Paketli ürünler de hem çocukluk çağı obezitesinin, hem kilo alımının, hem karaciğer yağlanmasının, insülin direncinin bu seviyelere çıkmasının, şeker hastalığının sebeplerinden bir tanesidir