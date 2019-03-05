Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan aşı reddi haberleriyle ilgili açıklama yaptı.



Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde Koca, göç nedeniyle özellikle Avrupa'da ciddi kızamık vakaları görüldüğünü belirterek, Türkiye'de de yansımaları olduğunu söyledi.



"Gelen göçmenleri aşılıyoruz ama Türkiye yine de etkilenebiliyor" diyen Koca şunları söyledi:



"Kızamıkla ilgili sorun bölgesel ve Avrupa'da son dönem giderek artıyor. Türkiye'nin de etkilendiği bir durum. Aşı reddi kavramı üzerinde fazla durularak yer yer aşının yaptırılmayacağı algısını da vermiş oluyoruz. Bu yaklaşım doğru değil...



Bebeklik döneminde aileler aşı konusunda hassas. Kızamık, kızamıkşçık, kabakulak yaptırmada sorun yok. Yüzde 96'larda. Sorun daha çok ilkokul çağında ikinci aşıyı yaptırma noktasında. 'O aşı nasıl olsa yapıldı, koruyuculuğu var' diye düşünüldüğünden sorun yaşanıyor.

Bir de okullarda toplu halde aşı yapılması çocukları korkutuyor. Bu nedenle daha hassas davranarak, çocukları tek tek revirlere alarak aşı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu konuda çalışma yapacağız. Ailelerimize tavsiyem çocuklarınız aşılatın. Bu onları korumak için tek yok"