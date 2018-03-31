Çocuklara “şeker, çikolata” reklamı yapana ağır ceza

Çocuk programlarındaki gıda reklamlarına sınırlama getiren "Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, “Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler içeren yiyecek ve içeceklerin ticari iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu programların içinde yer verilemez." Hükmünü içeren kanunu hatırlattı.



"Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların" neler olduğu, piyasada çok fazla bulunan çikolata, tuzlu, yağlı ürünlerin hangisine işlem yapılacağına yönelik tereddütlerin yaşandığını anlatan Yerlikaya, bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bir yazı yolladıklarını ve yapılan istişareler sonucunda Resmi Gazete'de 27 Mart'ta yayımlanan düzenlemenin hazırlandığını bildirdi.



KIRMIZI, TURUNCU VE YEŞİL KATEGORİ



Sağlık Bakanlığının son derece titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Yerlikaya, hazırlanan listede çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıda ürünlerinin "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdaların "Turuncu" ve reklamı yayınlanabileceklerin de "Yeşil" kategoriyle tanımlandığını anımsattı.

çikolata ve şeker, gofret, enerji barları, tatlı soslar ve tatlılar, kekler, tatlı bisküviler, meyveli paylar, çikolata kaplı bisküviler, kek karışımları, cipsler, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, alkolsüz şekerli ya da tatlandırıcılı tüm içecekler ve yenilebilir buzlar

Belirli gıda ürünlerinin reklamına izin verilmemesine yönelik düzenlemenin tüm kanallardaki çocuk programları veya çocuk kanalları için geçerli olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, turuncu kategorideki ürünlerin de içindeki yağ, tuz ve şeker oranının belirlenen miktarda olması şartıyla reklamına izin verileceğini kaydetti.Yerlikaya, reklamı yasak olan kırmızı kategorideki ürünlerin "" olduğuna dikkati çekti.Düzenlemenin hem RTÜK hem de yayıncıların elini çok rahatlattığını, tereddüde düşülen konuların netliğe kavuşturulduğunu belirten Yerlikaya, çalışmanın ilgili paydaşların desteğiyle yapıldığını dile getiren RTÜK Başkanı, şunları söyledi:“Düzenlemeye uymayana bir önceki ayın reklam gelirlerinin yüzde 1'i ile yüzde 3'ü arasında ceza vereceğiz. Fakat diyelim buna uymadı, ceza aldı ve tekrar etti. Belli bir süre tekrar ederse bu sefer ilgili programın 5 kez durdurulması gibi daha ağır cezalar geliyor. Yine de devam ederse 10 güne kadar program durdurma ve yine de devam ederse lisans iptaline kadar giden cezalar var. Yani kırmızı kategorideki gıdalarla ilgili reklam yasağına özellikle uymuyor ve bir yıl içerisinde devam ediyorsa, belli bir süreyi de aşmışsa lisans iptaline kadar gidebilir."