Çocuk sağlığına yönelik programlar, sağlık sorunlarının yaratabileceği olumsuzlukları önlemek ve gidermek amacıyla sürdürülüyor.



Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sağlık sorunlarını tedavi etmeyi amaçlayan programlar, onların yaşam kalitesini iyileştirirken, bebek ve çocuk ölüm oranlarını da düşürmeye yardımcı oluyor.



İnsana yatırımın dönüşüyle ilgili hesaplamalarda, en yüksek getirilisinin "erken yıllarda beyin gelişimine yapılan yatırım" olduğu belirtiliyor.



HER YENİDOĞAN İLK YIL 9 KEZ İZLENİYOR



Sağlık sisteminde biyolojik, psikososyal ve gelişimsel problemlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar arasında çocuk izlemleri önemli yer tutuyor.



Çocuk izlemlerinde temel hedef, hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine hastalığa zemin hazırlayan koşulları önceden tespit ederek önlemek. Bu, hem sağlıklı hem de daha ekonomik bir yaklaşım olarak ele alınıyor.



Çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin de temelini oluşturuyor. Büyüme ve gelişmesinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarından yararlanmanın, her çocuğun en doğal hakkı olduğu vurgulanıyor.



Sağlam çocuk izleminde amaç, sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemek şeklinde belirleniyor.



Sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de doğan her çocuk, doğumdan sonra ilk yıl içinde 9 kez izleniyor. Bunlardan ilki, bebek doğduğunda hastanede yapılırken, 8 izlem aile hekimlerince yürütülüyor.



Bakanlık verilerine göre, 1 yaşından 6 yaşına kadar da çocukların en az 7 kez izlenmesi gerekiyor. 6 yaşından sonra ise çocukların, okul çağı boyunca yılda bir kez izlenmesi gerektiği belirtiliyor.



Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu erken çocukluk (0-3 yaş) ve ergenlik (10-19 yaş) gibi dönemlerde de izlemlerin sıklığı ve içeriği farklılaşıyor.



19 YAŞINA KADAR TÜM ÇOCUKLARIN İZLENMESI AMAÇLANIYOR



Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları arasında, okul çağı çocuklarının sağlıklı olmasının temini için "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.



Hazırlık çalışmalarının ardından her iki bakanlık arasında varılan mutabakatla "Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı" başlatıldı. Program kapsamında, okullarda, okul sağlığı kapsamında yürütülen ve yürütülecek tüm program ile projelerin çerçevesinin oluşturularak, "Türkiye'nin okul sağlığı modelinin" oluşturulması hedefleniyor.



Aile hekimliği birimleri tarafından 2016 sonu itibarıyla, öğrencilerin yıllık periyodik izlem ve muayenelerine de başlandı. Bu periyodik izlemlerle, çocuk aile hekimine yıl içinde ne zaman başvurursa vursun, yılda en az bir kez kapsamlı muayeneden geçmesi ve 19 yaşına kadar tüm çocukların sağlık sistemi tarafından yakından izlenmesi amaçlanıyor.



Bebek, çocuk ve ergen izlemleri, aile hekimliği birimlerince ücretsiz yapılıyor.