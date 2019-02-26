Hastaneye yatış nedenlerinde üst sıralarda bulunan calicivirüs ailesinden bir RNA virüsü olan ve değişik antijenik tipleri olan norovirüs, en çok ağız ya da dışkı yoluyla bulaşıyor. İshal şikayetiyle hastaneye başvuran kişilerin 5’te birindeki semptomlardan norovirüsler sorumlu. Hasta kişiyle temas edilmesi, kirlenmiş içme suyu, havuz suyu veya buz küpleri kullanımı, midye, istiridye gibi deniz ürünleri ve dondurma, sandviç gibi gıdaların tüketimi ya da kanalizasyon suyu ile kirlenmiş meyve ve sebzelerin kullanılması hastalığa neden oluyor.



ISIYA VE KLORLANMAYA KARŞI DİRENÇLİ



Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından bu yana giderek daha fazla görülmeye başlanan norovirüs, ısı ve klorlanmaya karşı oldukça dirençli bir virüs. Bu yüzden dondurulmuş gıdalarda hayatta kalabiliyor ve virüse soğuk kış aylarında daha sık rastlanıyor.



Kuluçka süresi 12-48 saat arası olan bu virüsün, ilk birkaç gün en yüksek düzeyde virüs atılımına dolayısıyla bulaşmaya neden olduğunu belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, “Gaitada ise 3 haftaya kadar virüse rastlanabiliyor. Aniden ortaya çıkan bulantı-kusma, inatçı iştahsızlık, ishal, hafif ateş, karın, kas ve baş ağrısı, halsizlik ile kendini gösteriyor” diyor.



ÇOCUKLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR



Hastalığın her yaş grubunda görülebilmesine karşın 1-5 yaş arası çocuklarda hastane yatışı gerektirecek kadar ciddi seyrettiğini belirten Dr. Yücel, bu virüsün yol açtığı belirtilerin kimi zaman bağırsak düğümlenmesi gibi başka hastalıklarla karıştırılabildiğini vurguluyor. Virüs, hastadan alınan dışkı örneğinin mikrobiyolojik incelemesi ile kesin olarak tespit ediliyor.



SIVI VE PROBİYOTİK DESTEĞİ İLE TEDAVİ MÜMKÜN



Norovirüs tedavisinde ciddi kusma, ishal ve iştahsızlığı olan hastalara, hastanede yatarak damar yolu ile sıvı veriliyor, böylece kaybedilen su ve elektrolitler yerine konuluyor. Ayrıca bağırsak florasını yenileyen probiyotik desteği sağlanıyor. Tedavide antibiyotik ise kullanılmıyor.

NOROVIRÜSTEN NASIL KORUNURSUNUZ?



Rota virüsü gibi aşısı olan hastalıklarda aşı korunmayı büyük ölçüde sağlarken aşısı olmayan norovirüste hijyen kuralları bir kat daha önemli hale geliyor. Dr. Özlem Altay Yücel, hastalıktan korunmak için şu önerilerin yardımcı olacağını vurguluyor:



- Eller sık sık yıkanmalı: Hastalıktan korunmada en etkili yol yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletten sonra mutlaka el yıkamak. Eller ağız ve buruna sık sık sürülmemeli, tırnak yeme alışkanlığı bırakılmalı.



- Hijyene dikkat edilmeli: Gıda, yemek hazırlayan kişiler kişisel hijyen kurallarına mutlaka uymalı.



- Temastan kaçınılmalı: Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalı ve hastalar kalabalık ortama girilmemeli. İshal olan çocuk 3 hafta boyunca virüsü taşıdığından, varsa ayrı bir tuvalet kullanmalı, tek tuvalet varsa o çıktıktan sonra tuvalet çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli.



- Sağlıklı beslenmeli: Ev yapımı gıdalar tercih edilmeli, abur-cuburdan kaçınılmalı, sağlıklı atıştırmalıklar yenmeli, meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı.



- Yeterince ve zamanında uyunmalı: Bağışıklık sisteminin iyi çalışması için uykunun çok önemli olduğu çocuklara aşılanmalı.



- Spor yapılmalı: Hareketsizlik her yaş grubu için zararlıdır. Yaşa uygun bir sporla uğraşarak bağışıklık desteklenmeli.



Fotoğraflar: Acıbadem Sağlık Grubu



