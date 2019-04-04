2019 Küresel Hava Durumu raporuna göre, havadaki zehirli maddeere uzun süre maruz kalma sıtma, alkol, kötü beslenme ya da trafik kazalarına göre daha fazla insanın ölümüne neden oluyor.

2017 yılında Hindistan'da 1,2 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı hastalıklar sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, Güney Asya hava kirliliğinin insan yaşamını en çok etkilediği bölgelerin başında geliyor.

Rapora göre, 2017 yılında dünya çapında görülen 5 milyona yakın ölümlü vaka hava kirliliği ile bağlantılı.



Dünyada hava kirliliğine bağlı ölümlerin yüzde 41'inin akciğer hastalıkları, yüzde 20'sinin tip 2 diyabet, yüzde 19'unun akciğer kanseri, yüzde 16'sının iskemik kalp hastalıkları, yüzde 11'inin de felçten kaynaklandığı belirtildi.

Rapora göre, bugün doğan bir çocuğun yaşam beklentisi, havadaki zehirli gazları uzun süreli olarak sorulması sonucu ortalama 20 ay azalıyor.