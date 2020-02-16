Çocukluk çağı kanserleri için “Sarıyı Fark Et” dediler

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuğa yani her 3 saatte 1 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Bu rakam nükslerle birlikte 5 bine ulaşıyor.



Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü vesilesiyle bu konuya dikkat çekmek için “#sarıyıfarket” diyerek bir farkındalık çalışması hayata geçirdi. Çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında İstanbul’da farklı noktalar sarıyla kaplandı.

Billboard ve dijital ekranlardan İstanbullulara “Sarıyı fark et” diye seslenildi, Sarıyı Fark Et Bisiklet Turu düzenlendi.



Caddebostan Sahili’nde başlayan bisiklet turunda, gönüllülerden oluşan ve sarılara bürünen 50 kişilik grup #sarıyıfarket dövizleriyle farkındalık için pedal çevirdi. Bisiklet turunun başlangıç noktasında kurulan stantta ise çocukluk çağı kanserlerine ilişkin bilgiler verildi.﻿



Çocukluk çağı kanserlerinde hastalığı erken evrede yakalamak kadar uygun merkeze ulaşıp tedavi almanın da büyük önem taşıdığına dikkat çeken KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, “Her yıl 3 bin 500 çocuk kansere yakalanıyor. Her geçen yıl üç yaş altı çocuklarda kanser vakaları artıyor. Çocukluk çağı kanserlerinin en sık görüleni ve bilinen vakaların yüzde 30’u lösemi… Geri kalan yüzde 70 içinde, ülkemizde ikinci sırada lenf bezi kanserleri yer alıyor. Bugün çocukluk çağı lösemisinden eskisi gibi korkmuyoruz. 30 yıl görülen vakaların yüzde 20’si iyileşirken, bugün yüzde 80’inden fazlası iyileşiyor. Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlerinden türleri, tanı yöntemleri ve belirtileri bakımından ayrışıyor. Erişkinlerdeki gibi yerleşmiş tarama testleri olmadığından erken tanı alabilmeleri için ebeveynler tarafından bulgu ve belirtilerin bilinmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor” dedi.