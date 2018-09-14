Apandisit karnın alt kısmında bulunan apandis denilen kör bağırsağın iltihaplanması durumu. Bir ucu kapalı diğer ucu bağırsağa açık bir uzantı olan apandisin bir ucunun açık olması nedeniyle iltihaplanmalara oldukça müsait.



Apandisin iltihaplanmasının apandisit olarak adlandırıldığını belirten Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Abdülkerim Özakay, apandisitin her yaş grubunda görülmekle beraber genel olarak 6-10 yaş arası çocuklarda ortaya çıktığını, 2 yaşından küçük çocuklarda ise görülme oranının yüzde 2 civarında olduğunu söyledi.



Apandisitin sıklıkla göbek çevresindeki ağrıyla kendini göstermeye başladığını, ağrıları mide bulantısı, kusma, iştahsızlık gibi şikayetlerin takip ettiğini belirten Dr. Özakay, “Birkaç saat içerisinde ağrı karnın sağ tarafına yerleşir. Bununla beraber çocuklar, hareket etmekten ve ayakta durmaktan kaçınmaya başlar” dedi ve çocuklarda apandisit hakkında sık sorulan soruları şöyle yanıtladı:



Ne zaman doktora başvurmak gerekir?



Apandisit ağrısından şüphelenen kişilerin geçmeyen ağrılarla beraber kusma, iştahsızlık, karın bölgesinde hassasiyet gibi belirtileri varsa acilen doktora başvurmaları gerekmektedir.



Tanı nasıl konur?



Apandisit olan çocukların fiziki muayenesinde karnın sağ alt tarafına bastırıldığında ağrı ve hassasiyet olur. Ayrıca kan tahlili yapılarak lökositlerinde artma görülüyorsa çocuk için apandisit tanısı konulabilir. En doğru sonuca ise batın ultrasonu ile ulaşılır. Apandisit % 95 oranında bu şekilde tespit edilir.



Tedavisi nasıl yapılır?



Özellikle çocukluk döneminde görülen hastalığın ilaçla tedavisi mümkün olmayabilir. Tedavi iltihaplanmış appendixin cerrahi müdahaleyle çıkarılmasıyla sağlanır. Hastanın laparoskopik (kapalı) veya açık appendektomi yöntemiyle ameliyatı yapılarak appendix alınır. Çocuklar genel olarak ameliyattan 3 gün sonra taburcu olur, günlük hayatlarına dönmeleri ise 10 gün sonrasında mümkündür.



Ailelerin yapması gerekenler nelerdir?



· Karın ağrısı olan çocuğa doktora başvurmadan ağrı kesici verilmemeli,

· Yemek yemesi için ısrarcı olunmamalı,

· Az miktarda sıvı tüketmesi sağlanmalı,

· Geçmeyen karın ağrısında mutlaka doktora başvurulmalı.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey

