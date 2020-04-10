Corona mı? Polen alerjisi mi?(Uzmanlar belirtilerin karıştırılmaması için uyardı)

Türkiye'de corona virüs saptanan hastalar yaygınlaştıkça hastalığın belirtileri ile ilgili kaygı ve endişeler de yükseliyor.

Alerjik nezlesi olan kişiler alerjen madde ile karşılaştıklarında hapşırdıkları, öksürdükleri için çevresindekiler tarafından corona virüs enfeksiyonu zannedilebiliyor. Hele önümüzdeki 3-4 ayın alerjik nezle mevsimi olduğu düşünülürse bu durum önemli bir boyut kazanabilir.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın şunları söyledi;

"Alerjik rinitte su gibi burun akıntısı, burun kaşıntısı, sık hapşırık, geniz akıntısı, gözlerde-damakta-kulakta kaşınma, en sık rastlanılan şikayetlerdir.

Bunun yanında öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, koku alma bozukluğu, nefes darlığı gibi nadir problemlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu şikayetlerden dolayı hastalar günlük yaşantılarında büyük problemler çekmektedir.

Hastanın ailesinde alerji öyküsünün olması, pasif sigara dumanına maruziyet gibi durumlar risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın teşhisinde hastanın hikayesi ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi genellikle yeterli olmaktadır. Etkene yönelik yapılan alerji testleri de teşhiste destekleyici bulgular olarak bizlere yardımcı olmaktadır.”

Tedavisinde ise ilk ve en önemli basamağın tetikleyicileri belirlenmiş ise bunlardan korunmak olduğunu ifade eden Op.Dr. Akın, “Alerjik Rinit’in medikal tedavisinde ise Antihistaminikler (ağızdan tablet veya burun sprey formu), kortizonlu (kortikosteroid) spreyler ve izotonik veya hipertonik burun yıkama solüsyonları, Antihistaminik + Lökotrien antagonist kombinasyonları ve aşı tedavisi kullanılır.

Alerjik reaksiyona bağlı olarak gelişen burun tıkanıklığında kortizonlu spreyler mikro dozlarda ve sistemik dolaşıma çok fazla geçmedikleri için oldukça güvenli ve etkilidirler. Alerjik riniti olan hastalarda yukarıda belirtilen ilaçlar oldukça etkilidir.

Hastanın kliniğine göre medikal tedaviyi belirlemekteyiz. Bu hastalarda mevsim öncesi tedavi başlanması ile semptomlar önlenebilir ya da mevsimi daha hafif şikayetler ile geçirmesi sağlanabilir.

BİRÇOK HASTALIKLA KARIŞTIRILIYOR

Alerjik rinit ile karışması muhtemel birçok hastalık bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda uzman hekim tarafından muayene edilmeniz sağlığınız için daha uygundur. Yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz durumlar sizde mevcut ise en yakın zamanda bir Kulak Burun Boğaz hekimine başvurunuz” açıklamalarında bulundu.

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