Corona virüs aşısı enjeksiyon yerine burun spreyi formunda olabilir

İngiltere’de aşı geliştirme çalışmaları gerçekleştiren Oxford Üniversitesi ve Imperial College of London araştırmacıları yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının burun spreyi ya da inhaler formunda daha etkili olabileceğini açıkladı. Araştırmacılar, aşının kaslar yerine akciğerlere direk olarak ulaşmasının insanları solunum yolu hastalıklarına karşı korumada en etkili yol olabileceğini bildirdi.



Her iki üniversite de şu anda kendi Covid-19 aşıları için deneme yapıyor. Söz konusu aşılar, kasa enjekte edilerek uygulanıyor. Oxford Üniversitesi’nin aşısı İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da yaklaşık 10 bin gönüllünün katıldığı üçüncü aşama klinik deneylerini gerçekleştiriyor.



BİLİM İNSANLARININ GÜNDEMİNDE MUKOZAL BAĞIŞIKLIK VAR

Bununla birlikte aşı çalışmasını gerçekleştiren ekip potansiyel bir ikinci dalgadan önce mukozal bağışıklığı araştırıyor. Mukoza bazı iç organlar ve dışarıya açılan boşluklarda en dış katmanı oluşturan kaplamaya ve koruyucu zar dokusuna deniliyor. Burun ve ağızda da mukoza zarları zararlı patojenleri yakalayarak vücuda girmesini engellemede önemli bir rol oynuyor. Bilim insanları smz konusu aşının vücudun giriş noktalarına uygulandığında mukozanın Covid-19’u tanımlayarak vücudün içine doğru ilerlemesine engel olacağını düşünüyor. Bu şekilde bir aşının da burun spreyleri ya da ingaler formunda olması gerekiyor. Benzer bir şekilde, influenza aşısı halihazırda çocuklara enjeksiyon yerine burun aracılığıyla uygulanıyor.



Imperial College of London’dan immünolog Robin Shattock, şu anda birçok aşının kas arası enjekte edilecek şekilde hazırlandığı söyleyerek, “Çalışmalara göre kas arası enjeksiyon yöntemi aşının çok hızlı ve kolay bir şekilde hücrelere ulaşmasını sağlıyor ve aşı neredeyse hiç ziyan olmuyor. Ancak şu anda benim gibi birçok insanı Covid-19 aşısının mukoza aracılığıyla uygulanmasına büyük bir önem gösteriyor. Oxford’dan Profesör Gilbert ile kendimizi bu konu hakkında derin bir tarışmanın içinde bulduk” dedi.



"ETKİSİ GÜÇLÜ OLUR, ANCAK YETERİNCE ÖLÇEMİYORUZ"

Oxford Üniversitesi’nden aşı bilimi profesörü Sarah Gilbert ise, “Ağız ya da burun yoluyla daha güçlü bir mukozal cevap alırsınız. Bu şüphesiz ki solum youlu hastalıklarından korunmak için çok etkili olur. Fakat, şu anda bunu çalışmak güç ve henüz nasal ya da oral yönden uygulanan ilaçların etkisini ölçme konusunda çok iyi değiliz” ifadelerini kullandı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün açıklamasına göre şu anda küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor.Bu aşılardan yaklaşık 10 tanesi ise insan deneyleri aşamasında bulunuyor. Öte yandan, dünyada yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 9 milyon 560 bini aşkın vaka tepit edilirken ölü sayısı 486 bini geçti.

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