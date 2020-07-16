Corona virüs aşısında umut verici gelişme: Oxford çifte savunma sağladı

Oxford Üniversitesi bilim insanları Covid-19 aşısı için umut verici bir keşfe imza attı.



Aşının virüse karşı çifte koruma sağlayabileceğini ortaya çıkaran uzmanlar heyecan verici bu atılımla umutları da artırdılar. Araştırmacılar, insan denemelerinde ortaya çıkardıkları bu yeni atılımla insanları güvende tutmayı umduklarını açıkladılar. İnsanlarda yapılan denemenin birinci aşamasında alınan kan örneklerinin aşının vücudu antikor ve T hücresi üretmeye teşvik ettiğini gördüler.

T hücreleri bağışıklık sisteminin virüsle mücadelesinde kilit rol oynuyor.

Oxford denemelerinin onayını veren etik komitesi başkanı David Carpenter ekibin doğru yolda olduğunu açıkladı.

Carpenter aşı için kimsenin net bir tarih vermeyeceğini çünkü işlerin her an ters gidebileceğini belirtti.

Aşı çalışmaları Astrazenica firması ile ortak yürütülüyor. Oxford Üniversitesi geliştirdiği aşının klinik çalışmalarına Nisan ayında başladı.



Klinik deneylerin ilk aşamasında 500 gönüllü aşılandı.

''SON DERECE UMUT VERİCİ ANCAK KESİNLEŞMEDİ''



Bir başka araştırmada vücudun corona virüse karşı ürettiği antikorların birkaç ay içinde azaldığı ya da yok olduğu görülmüştü.



"Katil" olarak nitelendirilen T hücreleri ise yıllarca vücutta kalabiliyor.

Kanda hem antikor hem T hücresi bulunmasının virüse karşı yeterli koruma sağladığı düşünülüyor.



Bilim insanlarına göre klinik çalışmaların ilk aşamasında elde eldilen bulgular "son derece umut verici"



Ancak uzmanlar, Oxford'un geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı uzun süreli bağışıklık sağladığının henüz kanıtlanmadığının altını çiziyor.



İlk sonuçlar, aşının büyük bir yan etkisinin olmadığını da gösterdi.

Ancak güvenliğinin kanıtlanması için de daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.



5 BİN GÖNÜLLÜ AŞILANDI



Klinik çalışmaların ikinci aşaması sürüyor.



Çalışmalar Brezilya'da 5 bin gönüllü üzerinde yürütülüyor. Her şey yolunda giderse aşının en erken Ekim ayında hazır olması bekleniyor.