Corona virüs bağışıklığı sadece birkaç ay sürebilir

İngiltere’deki King’s College London tarafından yapılan bir çalışmada yeni tip corona virüsü (Covid-19) yenen 96 kişinin bağışıklık tepkisi 94 gün boyunca izlendi.



Bilim insanları, araştırmada yer alan 96 kişinin tamamının virüsü durdurabilecek ya nötrleyebilecek düzeyde antikor ürettiğini ancak, 3 ayın ardından antikor düzeylerinin belirgin bir şekilde düşmeye başladığını açıkladı.



Sonuçları MedRxiv'de yayımlanan araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Covid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi. Ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Covid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.

"COVİD-19 BAĞIŞIKLIĞI BİRKAÇ AYDAN FAZLA SÜREMEZ"



Bununla birlikte, bilim dünyası hangi düzeydeki antikor düzeyinin Covid-19’dan korunmaya yeterli olabileceğini net olarak tespit edebilmiş değil. Fakat, kısa dönemli bağışıklık tepkisi soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara yol açan diğer virüslerde de görülüyor. Uzmanlar buradan ve kendi araştırmalarının bulgularından yola çıkarak Covid-19 bağışıklığının birkaç aydan daha uzun süremeyeceğini açıkladı.

ANTİKOR OLMAMASI BAĞIŞIKLIĞIN BULUNMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Diğer taraftan, bir kişinin vücudunda hiç antikor tespit edilmese bile bu onun Covid-19 karşı bağışık olmadığı anlamına gelmiyor. Bağışıklık tepkisiNİ, ciddi enfeksiyonlardan sonra uzun süreli koruma sağlayan bir tür beyaz kan hücresi olan T hücreleri de sağlıyor. Ancak, T hücreleri antikorlardan daha yavaş hareket ediyor ve etkisini göstermesi daha uzun sürüyor.



Öte yandan, 200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünyada ölü sayısı 570 bini, vaka sayısı ise 13 milyonu geçti

DÜĞÜNLER CORONA VİRÜS VAKALARINI ARTIRIYOR