Corona virüs bazılarında neden daha ağır seyrediyor?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) seyrinin ağır olmasında en önemli etkenin yaş olduğunu ancak yaş kadar vücuda giren virüs sayısının da etkisi bulunduğunu belirtti.



Solunum yollarına giren virüs sayısı arttıkça virüslerin daha alt solunum yollarına, bronşlara ve akciğerlere ulaşma, bronşit ve zatürre gibi ağır enfeksiyonlara yol açma olasılığının arttığını ifade eden Dr. Akgül, “Bu noktada ancak sekresyonu bol bulaş kaynaklarından uzak durma ve genel bulaşıcı hastalık tedbirleri işlevseldir" dedi.



Yaş ve vücuda giren virüs sayısı ile birlikte kronik bir hastalık varlığının da corona virüs seyrini ağırlaştırdığını aktaran Prof. Akgül, Kovid-19 salgınının, 2003'teki SARS salgınına göre daha az ölüm oranına neden olsa da daha hızlı yayıldığını ve kısa sürede çok sayıda insanın enfekte olmasına yol açtığını vurguladı.



KİŞİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DE ETKİLİ



Çin Halk Cumhuriyeti Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre, henüz bir aşısı ya da antiviral ilaç tedavisi bulunmayan bu enfeksiyonun neden olduğu ölümlerin yüzde 3,6'sının 60-69 yaş aralığında, yüzde 8'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 14,8'inin de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiğini kaydeden Akgül, 10-40 yaș arasında ölüm oranının yüzde 0,2 olarak tespit edildiğini, 10 yașın altındaki çocuk hastalarda ise hiç ölüm kaydedilmediğini aktardı.



Virüsle karşılaşan kişinin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasının önemine de değinen Akgül, “Bağışıklık sistemi yaşlılarda, altta yatan kronik hastalığı olanlarda iyi beslenmeyenlerde, bedensel ya da ruhsal olarak aşırı yorgun olan bireylerde daha zayıftır ve bu kişilerde virüs enfeksiyonlarının daha ağır seyretmesi kaçınılmazdır. Yaşlılarda bu enfeksiyona bağlı mortalite nedenleri ise daha çok solunum ve böbrek yetmezlikleridir" bilgilerini verdi.



SOKAĞA ÇIKMAYIN, EVDE KALIN!



Genel hijyen kurallarına ek olarak yaşlıları, bir salgın durumunda gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Akgül, gençlerin 48 saat içinde düşme eğilimi göstermeyen ateş ya da solunum sıkıntısı olması halinde, kronik hastalığı olanlar ile 60 yașın üzerindeki bireylerin ise hastalık belirtileri başladığında sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.



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