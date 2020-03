Corona virüs belli ırkları mı hedef alıyor? (Araştırma)

Asyalıların corona virüslere daha duyarlı oldukları şeklindeki iddia, Çin'de University of Chinese Academy of Sciences'da, hücreye SARS-CoV ve SARS-CoV-2 giriş reseptörü olan akciğere spesifik ACE2 ekspresyonu analizi ile değerlendirildi.



Medimagazin'den Dr. Tuğba Gamsız'ın aktardığına göre, çalışma için National Center for Biotechnology Information'da 1000 Genomes Project'te 26 farklı populasyona ait ACE2 lokus verisi değerlendirldi.



Araştırma sonucunda, ACE2 ekspresyonunun yaş ile arttığı, cinsiyete göre değişiklik göstermediği, Asyalıların diğer toplumlara göre ACE2 ekspresyonu anlamında farklılık göstermediği ve ACE2 lokusunda özgün bir genetik polimorfizm göstermediği anlaşıldı.



CORONA VİRÜS SINIR TANIMIYOR!



İstatistiksel bulgulara göre tüm ırklardaki bireylerin SARS-CoV-2'ye karşı eşit düzeyde kişisel korunması gerekiyor.



Dünya Sağlık Örgütü 27 Şubat 2020'de yaptığı açıklamada corona virüsün sınır tanımadığını, ırk ya da etnik köken ayırt etmediğini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bir ilişkisi olmadığını belirtmişti.



Coronavirüs ile birlikte zenofobi ve ırkçılık da yayılmaya devam etse de aslında virüse bağlı ölümlerin İtalya, Hindistan, Amerika ve İngltere'de hızla yayılması virüsün etnik yapıya göre davrandığı iddialarının doğru olmadığını kanıtlıyor.