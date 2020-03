Corona virüs bulunduğu yüzeyde ne kadar yaşar?

Yeni tip corona virüs (Covid-19) bulunduğu yüzeylerden, dokunma yoluyla insan vücuduna giriyor. Ancak virüsün insan vücudunun dışında ne kadar süre yaşadığı uzmanlar tarafından yeni aydınlanıyor.



Covid-19 vakalarının her gün hızla artması insanların korkularını da arttı. Özellikle insanlar halka açık yerlerde bir yerlere dokunmak istemiyor. Dirsekleriyle kapı açmaya çalışanlar, toplu taşımada tutamaçları tutmamak için özen gösterenler ve her sabah masalarını silen ofis çalışanları artık dünyanın her yerinde tanıdık sahneler olmaya başladı.



Grip de dahil olmak üzere birçok solunum yolu virüsü gibi, Covid-19, enfekte olmuş bir kişinin öksürdüğü sırada burun ve ağzından çıkan küçük damlacıklarla yayılabilir. Tek bir öksürük üç bin damlacık üretebilir. Bu parçacıklar, diğer insanlara, giysilere ve etrafındaki yüzeylere inebilir.



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre bir yüzeye veya nesneye dokunduktan sonra kendi yüzüne dokunmak virüsün yayılmasının ana yolu değil. Yine de Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık yetkilileri, Covid-19’un yayılmasını önlemede hem ellerini yıkamak hem de sık sık dokunulan yüzeyleri temizlemenin önemli olduğunu vurguladı.



BENZER VİRÜSLER DOKUZ GÜNE KADAR YAŞAYABİLİYOR



Belirsiz olan bir konu ise, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün insan vücudu dışında ne kadar süre hayatta kalabileceği. Sars ve Mers de dahil olmak üzere diğer corona virüsler üzerinde yapılan bazı çalışmalar, uygun bir şekilde dezenfekte edilmedikçe, metal, cam ve plastik üzerinde dokuz güne kadar yaşayabildiğini gösterdi. Hatta bazıları düşük sıcaklıklarda 28 güne kadar hayatta kalabilir.



ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden (NIH) bir virolog olan Neeltje van Doremalen ve Hamilton, Montana’daki Rocky Mountain Laboratuvalarındaki meslektaşları, SARS-CoV-2’nin ne kadar süre dayanabileceğine dair ilk testlerden bazılarını yaptılar. Henüz bilimsel bir dergide yayınlanmamış olan çalışmaları, virüsün havaya öksürüldükten sonra üç saate kadar damlacıklarda hayatta kalabileceğini göstermektedir.



PLASTİK YÜZEYLERDE 2-3 GÜN



1-5 mikrometre arasındaki ince damlacıklar (bir insan saçının genişliğinden yaklaşık 30 kat küçük) havada birkaç saat kalabilir.



NIH çalışması virüsün kartonda 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 2-3 güne kadar hayatta kalabildiğini buldu.



Bulgular, virüsün kapı kolları, plastik kaplamalı veya lamine tezgahlar ve diğer sert yüzeylerde bu kadar uzun kalabileceğini göstermekte. Ancak araştırmacılar, bakır yüzeylerin virüsü yaklaşık dört saat içinde öldürme eğiliminde olduğunu buldular.



Araştırmacılar, corona virüsün, %62-71 alkol veya %0.5 hidrojen peroksit ağartıcı veya % 0.1 sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile yüzeyleri dezenfekte ederek bir dakika içinde etkisiz hale getirilebileceğini gösterdi.



