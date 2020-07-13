Corona virüs ciddi kalp hastalıklarına neden olabilir

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada 69 ülkeden bin 200 Covid-19 hastasının verileri incelendi. Çalışmada, hastaların yarısından fazlasının kalp faaliyetlerinde anormallik tespit edilerken, yüzde 15’inde Covid-19’un ardından kalp yetmezliği ve aort anevrizması gibi ciddi kalp hastalıklarından görüldüğü belirtildi.



Bununla birlikte araştırmada verileri incelenen tüm hastaların ciddi Covid-19 hastası olduğu ve virüsle enfekte olan çoğunluğun hastalığı hafif semptomlarla atlattığı hatırlatılarak, kalp hastalığına ilişikin uyarıların herkes için geçerli olmadığı kaydedildi.



"COVİD-19'UN ARDINDAN MEYDANA GELEN KALP HASTALIĞINI TANIMLAMAK ÖNEMLİ"

Çalışmanın baş yazarı Profesör Marck Dweck, BBC’ye yaptığı açıklamada, yaptıkları keşfin hastalığın tedavisi için bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, “Ağır Covid-19 hastalarında meydana gelen kalp hasarı onların hayata tutunma becerileri düşürürek hayatta kalma olasıklarını azaltıyor. Ancak günümüzde kalp hastalıkları başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor ve organ yetmezliğini tedavi etmek için elimizde pek çok imkan bulunuyor. Eğer Covid-19’a eşilk eden kalp hastalıklarını da tanımlayabilirsek onların hızlıca iyileşmesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan, geçen hafta İngiltere'deki Londra Üniversitesi Akademisi'nde (University College London, UCL) yapılan yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs salgınıyla beyin hasarı arasındaki ilişkiye dikkat çekilmişti. Bilim insanları, Covid-19'un beyinde hasar bırakabileceğine dair uyarıda bulunmuş ve corona virüsün ardından beyin iltihabı, psikoz ve deliryum vakalarının artabileceği ifade edilmişti.

YAPAY ZEKA KALP KRİZİNİ ÖNCEDEN HABER VERECEK