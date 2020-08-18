Corona virüs çocuklardaki tip 1 diyabet vakalarını ikiye katladı

İngiltere’de Imperial College of London tarafından yapılan bir araştırmada, ülkede corona virüs vakalarının zirveye çıktığı Mart ve Nisan aylarında çocuklarda görülen tip 1 diyabet hastalığının neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

TİP 1 DİYABET RİSKİ ARTIRABİLİR



Araştırmacılar, iki hastalık arasında bağlantı olabileceğini ve tip 1 diyabete sahip çocuklarının corona virüse karşı daha riskli durumda kalabileceğini belirtti.



Çalışmanın ortak yazarkarından Karen Logan, “İki hastanede yaptığımız analizler, pandeminin zirve yaptığı esnada çocuklardaki tip 1 diyabet oranında olağandışı bir artış olduğunu gösteriyor. Araştırmamızı ilerlettiğimizde bu çocukların aktif Covid-19 hastası ya da daha önce hastalığı yendiğini gördük” ifadelerini kullandı.



ÇİN VE İTALYA'DA DA YAŞANDI

Bununla birlikte Logan, daha önce İtalya ve Çin’de yapılan araştırmalarda da Covid-19’lu çocuklarda tip 1 diyabetin artış gösterdiğini söyledi.



Diabets Care adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında Londra’daki hastanelerde tip 1 diyabeti bulunan 30 çocuk incelendi. Araştırmacılar, önceki yıllara göre çocuklardaki tip 1 diyabet oranının neredeyse 2’ye katlandığı aktardı.



Araştırmaya katılan 21 çocuğun daha önce corona virüsle enfekte olduğu, 5 çocuğun ise aktif corona virüs hastası olduğu belirtildi.



Tip 1 diyabet, pankreastaki insülin üreten hücrelerin yok olması nedeniyle ortaya çıkıyor. Araştırmacılar, yeni tip corona virüsün pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırması sonucunda böyle bir sonucun çıkmış olabileceğini belirtti.

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