"Corona virüs diyaliz hastalarında ateş yapmayabilir" (60 bin diyaliz hastasına  corona virüs uyarısı)

Corona virüsün diyaliz hastalarında ateşe neden olmayabileceğine dikkat çeken Nefrolog Dr. Bilal Görçin, “Diyaliz hastaları, corona virüs karşısında ateş tepkisi veremeyebilir, bu nedenle ateş dışı belirtiler önemle takip edilmelidir” uyarısında bulundu.

ntv.com.tr 19.03.2020 - 09:41

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Türkiye’de yaklaşık 60 bin diyaliz hastası bulunduğunu ve diyaliz hastalarının genellikle haftada 3 gün hemodiyaliz merkezlerine gittiğini belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, corona virüs nedeniyle önlemlerin artırıldığını söyledi, “Bu süreçte, Bakanlıklar tarafından önemle altı çizilen önlemlere ek olarak; diyaliz hastaları ve hasta yakınlarının göz önünde bulundurmaları gereken tüm detaylar, diyaliz merkezlerimizdeki hastalarımıza aktarılıyor ve tüm bu süreç titizlikle yönetiliyor” dedi.

Diyaliz Merkezi Başhekimi Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin ise Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu 14 gün kuralına kesintisiz olarak uyulması gerektiğinin altını çizerek corona virüsün diyaliz hastalarında yüksek ateşe neden olmayabileceğini söyledi. 

Diyaliz hastalarının kanlarındaki üre, kreatinin gibi zararlı maddeler nedeniyle tüm enfeksiyonlara karşı ateş tepkisi vermeyebildiğini ifade eden Dr. Görçin, "Corona virüsünün en önemli belirtisi olan ateş, diyaliz hastalarında görülmeyebilir.  Bu nedenle coronanın ateş dışı belirtileri olan solunum sıkıntısı, öksürük, bulantı daha fazla önemsenmelidir. Diyaliz hastalarının çoğunun hiç idrarı yoktur bu nedenle aldıkları tüm sıvı vücutlarında kalır, öksürük ve nefes darlığına sebep olur. İki diyaliz arası fazla kilo alanlar da öksürük nefes darlığı şikayeti mutlaka coronaya bağlanmamalıdır” dedi. 

“DEZENFEKSİYON KURALLARINA DAHA SIKI UYULMALI”

Nefrolog Görçin, diyalize giren hastaların sağlıklı insanlara göre bağışıklık sistemleri biraz daha baskın olduğu için dezenfeksiyon kurallarına daha sıkı uymaları gerektiğine dikkat çekti. 

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