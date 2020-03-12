“Corona virüs endişesi panik atakları ve takıntıyı artırabilir"

Corona virüs ile ilgili söylenti ve haberlerin toplumun her kesiminden kişiyi etkilediğini hatırlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel, bazı psikiyatri hastalık gruplarının bu haberlerden daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekti.



İnsan hayatını tehdit eden durumların tüm insanları olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Dr. Evrensel, “Örneğin dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afetler, savaşlar, trafik ya da uçak kazaları hemen herkesi üzer. Bu haberlere basın yoluyla vâkıf olan duyarlı insanlar sanki bu zorluklara kendileri maruz kalmışçasına duygusal tepkiler gösterir, kaygılanır, sarsılır. Yani duygusal açıdan etkilenmek için psikiyatri hastası olmak gerekmiyor. Zira corona virüs salgınının tüm insanlık üzerinde böyle geniş bir kaygı dalgası meydana getirmesinin nedeni de budur. Ancak yine de bazı psikiyatri hastalık gruplarında daha güçlü bir etki meydana geldiğini gözlemlemekteyiz. Kaygının ve tedirginliğin ön planda olduğu, küçük sorunları büyüterek felaketleştiren kişilerde daha belirgin bir etkilenme olduğu söylenebilir” diye konuştu.



“TAKINTILARIN ORTAYA ÇIKMASI DOĞALDIR”



Bu ve benzer dönemlerde özellikle panik olmak üzere kaygı bozukluğu ve takıntı hastalığı yani OKB tanılı hastaların daha fazla etkileneceğinin öngörülebileceğini kaydeden Psikiyatri Uzmanı, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Zira OKB’nin (Obsesif kompulsif bozukluk) en yaygın görülen türünde mikrop kapma endişesi vardır. Yani bu hastalar zaten salgının söz konusu olmadığı zamanlarda bile çevrelerinden ciddi hastalıklara sebep olabilecek bir mikrop kaptığı yönünde düşüncelere kapılırlar. Örneğin hepatit, kuduz veya AIDS virüsü kapabileceği endişesi ile hayatlarını kısıtlar, eldiven takar, hastaneye gitmez, kan aldırmaz hatta çöp tenekelerinin yanından bile geçmez. Hâl böyle olunca tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül sonuçlar doğurabilen corona virüs hakkında takıntıların ortaya çıkması doğaldır. Kaygılı beklentiler içine giren kişilerde ise uyku ve dikkat bozuklukları hatta panik ataklar bile ortaya çıkabilir.

Her insan aynı ruhsal dayanıklılık gücüne sahip değildir, bazı insanlar daha hassastır. Bu yapıdaki kişiler corona virüs ile ilgili haberlerden mümkün olduğunca kaçınmalıdır.”



“RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİLMELİ”



“Bu yapıdaki kişiler, hastalığın belirtileri ve korunma yolları ile ilgili sadece resmi kaynaklara ve bilim otoritelerine itibar etmeli, sosyal medya söylentilerini dikkate almamalıdırlar” uyarısında bulunan Dr. Alper Evrensel, “Hatta sosyal medya hesaplarını kapatmaları ve kendilerini bu olumsuz uyaranlardan tecrit etmeleri de yerinde bir tedbir olacaktır. Buna ilave olarak, eğer halihazırda süren bir psikiyatrik tedavi ve terapi süreci var ise bunun gözden geçirilmesi amacıyla hekim ve terapistlerine başvurmaları ve gerekli tedavi düzenlemesinin yapılması da faydalı olacaktır” dedi.



VİDEO: YURT ÇAPINDA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ ARTIRILDI