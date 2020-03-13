"Corona virüs erkek üreme organına zarar verebilir"

Çinli doktorlar, corona virüse yakalanmış erkek hastalarını iyileştikleri anda sperm kalitelerini test etmeye çağırdı, çünkü enfeksiyonun üreme organlarının işlevine zarar verebileceği kanaatinde.



Henüz virüsün kısırlık yaptığına dair bilimsel bir veri yok ancak Wuhan’daki sağlık görevlileri virüsün, sperm üretimini etkileyebileceğine dair bir olasılık olduğunu belirttiler.

Wuhan'da bulunan Tongji Hastanesi'ne göre corona virüs genel olarak hastaların akciğer ve bağışıklık sistemlerini hedef alıyor olsa da virüsün verdiği zarar erkeklerin üreme organlarını da kapsıyor olabilir.



Bu teoriyi açıklayan hastanenin Üroloji bölümünden Profesör Li Yufeng.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Tongji Hastanesi, Ocak ayında Wuhan'da salgının başlamasından bu yana hükümet tarafından corona virüs hastalarını tedavi etmek için belirlenen hastanelerden birisi olmakla dikkat çekiyor.

Hastanenin üroloji ekibi, 2002 ve 2003 yılında etkili olan SARS salgınında bazı erkek hastaların üreme organlarında bağışıklık sistemine bağlı bozukluklar görüldüğünü de hatırlatarak durumun ciddiye alınması çağrısında bulundu.



CORONA VİRÜS KORKUSUYLA KOLONYAYA HÜCUM