“Corona virüs geçirenlerde yeni sağlık problemleri ortaya çıktı”

Hong Kong Hastanesi İdaresi, yeni tür corona virüs hastalığını atlatan kişilerin hızlı yürüyüş sırasında akciğer fonksiyonunun azalması ve nefes darlığı konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini açıkladı.



Medimagazin'in Spuntik'e dayandırarak verdiği habere göre Hong Kong Hastanesi'nden yapılan açıklamada, corona virüs hastalığını atlatmış olan 12 kişiden oluşan bir grup üzerinde yapılan araştırma sonrası böyle bir sonuca ulaşıldığı kaydedildi.



DAHA ÖNCE YAPABİLDİKLERİNİ YAPAMIYORLAR



Hong Kong Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Başkanı Margaret Owen Zeng, hastalığı atlatanlardan iki veya üçünün daha önce yapabildiklerini yapma yeteneğinden yoksun kaldığını belirterek, "Hızlı yürürken nefes darlığı çekiyorlar. Bazı hastaların akciğer fonksiyonlarında yüzde 20 ila 30'luk bir düşüş görülüyor" dedi.



FİZYOTERAPİ UYGULANIYOR



Bu hastaların solunum fonksiyonlarının ne kadar zayıfladığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten Owen Zeng, hastalara akciğerleri güçlendirmek için fizyoterapi uygulandığını ifade etti.



Owen Zeng, aynı zamanda hastalığın uzun vadeli etkisinin ne olduğunu anlamak için çalışmaların devam ettiğini, örneğin, Covid-19'un solunum organları dokularına müdahale eden bağ dokusu şeritlerinin oluştuğu bir durum olan pulmoner fibroz gelişimine etki edip etmediğini bulmayı amaçladıklarını söyledi.