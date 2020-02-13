Corona virüs hamileleri nasıl etkiler?

Yeni corona virüsün (Kovid 2019) gebeler ve fetus üzerine etkileri henüz değerlendirilmedi ancak daha önceki salgınlardan sorumlu olan SARS-CoV, MERS-CoV gibi diğer corona virüs ailesi üyelerinin gebelikte ciddi komplikasyonlara yol açtığı kanıtlanmıştı.



Medimagazin’in Lancet'te yayınlanan güncel bir makaleye dayanarak verdiği habere göre SARS virüsü ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan MERS virüsü salgınları, 2019-nCoV virüsünün hamilelik üzerine potansiyel etkilerini anlamada en iyi örnekleri sağlıyor.



İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nden yapılan açıklama, 2002-2003 salgınında 12 gebenin SARS-CoV ile enfekte olduğunu, bunların 3'ünün (yüzde 25) hayatını kaybettiğini gösteriyor.



Birinci trimester'da virüse yakalanan 7 kadından 4'ü düşük yaptı, virüse ikinci ve üçüncü trimesterda yakalanan 5 kadından 2'sinde fetal gelişme geriliği, 4'ünde ise erken doğum oldu.



HAMİLELERİN SİSTEMATİK TARANMASI VE KAPSAMLI TAKİBİ ÖNERİLİYOR



MERS-CoV ile enfekte 11 gebe ile yapılan derlemeye göre, 10 kadında (yüzde 91) olumsuz sonuçlar görüldü. 6 yenidoğan (yüzde 55) yoğun bakıma alındı, 3'ü (yüzde 27) öldü.



Lozan Üniversitesi araştırmacıları, 2019-nCoV virüsünün benzer davranma potansiyeline karşılık, enfeksiyon şüphesi olan her gebenin sistematik taranmasını, gebe ve fetüslerin kapsamlı takibinin yapılmasını önerdi.