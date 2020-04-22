Corona virüs ile mücadelede nasıl beslenmeli?

Başta bakteriler ve virüsler olmak üzere birçok yabancı maddenin bağışıklık sistemini çökertmeye çalıştığını söyleyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bağışıklık sisteminin kişisel çabayla güçlendirilebileceğini aktararak şöyle konuştu:



"Hijyen ve temizlikten başlayan bireysel çaba ancak sağlıklı bir beslenme ve yaşam rejimi ile başarıya ulaşabilir. Bu bakımdan, bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, yeni tip corona virüs sürecinden hasar görmeden çıkabilmek adına düzenli uyku, egzersiz, temiz hava ve oksijen gereksinimine ilave olarak sağlıklı beslenme hayati bir önem taşımaktadır."



Hem sağlıklı beslenmenin hem de spor ve egzersizin önemine değinen Karabulut, "Hareketsizlik oranının tavan yaptığı bu günlerde cips, gofret, bisküvi, tatlı, dondurma, sürülebilir çikolata, beyaz un ve şekerden uzak durarak mücadeleye başlanmalı" uyarısında bulundu.



İkinci aşamada ise bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Karabulut, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde zengin antioksidan ve vitamin kaynağı gıdaların tüketilmesi, immün sistemin kuvvetlenmesine destek oluyor" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİREN YİYECEKLER



Karabulut, bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdaları şöyle sıraladı:



"- Protein ihtiyacının karşılanması için aşırıya kaçmadan kırmızı ve beyaz et tüketilmeli.



- Yararlı bakteriler açısından zengin olan ev yapımı yoğurt yenilmeli ya da bu yoğurttan yapılan ayran içilmeli.



- Sebze olarak kış kabağı ve balkabağı, siyah fasulye, karnabahar, brokoli, enginar, ıspanak, lahana, pancar, bamya ve patates kullanılarak yapılan yemekler hazırlanmalı. Kuşkonmaz, bezelye, semizotu ve maydanoz da sık tüketilmeli.



- Yeşilliklerden bol limon suyu sıkılarak salata yapılmalı. Salataya havuç da rendelenerek vitamin değeri daha da artırılmalı.



- Mümkün olduğunca organik domates ile kırmızı acı biber, biberiye, keten tohumu, kinoa ve şalgam yaprakları tüketilmeli.



- Kepekli undan yapılmış ekmek ve makarnalar tercih edilmeli, pirinçten ziyade bulgur pilavına ağırlık verilmeli.



- Tatlı yerine de pekmez ile birlikte kuru meyveler yenilmeli.



- Çay olarak aşırıya kaçmadan yeşil çay ve diğer bitki çayları içilmeli.



- Meyve olarak şu an mevsiminde olan portakal, mandalina, greyfurt, kivi, armut, elma, hurma, muz ve yaz meyveleri olan kiraz, vişne, karpuz, ahududu, çilek, böğürtlen, yaban mersini, kayısı ve mango ile badem ve ceviz de gün içinde tüketilmeli."



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