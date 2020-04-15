Corona virüs neden herkesi farklı etkiliyor?

Corona virüs herkeste aynı etkiyi yapmıyor. Kimi mücadeleyi kaybediyor, kimi virüs taşıdığının farkında bile olmuyor.



Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, bu durumun büyük ihtimalle kişilerin genetik yapısından kaynaklandığını belirttiyor.



22 ülke, 35 kurumdan bilim insanları bunun kişilerin genetik yapısına bağlı olup olmadığını araştıracak. Araştırmaya Türkiye'den Bilkent, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden bilim insanları katılıyor.



“TEDAVİ STRATEJİLERİNİN TEMELİNİ GENETİK ARAŞTIRMALAR OLUŞTURUYOR”



Prof. Tayfun Özçelik, “40-50 yaş altı yoğun bakımda yatan kişilerden genom incelemesi, ikici grup hastalanmayan kişiler ki bunlar yüksek risk grubunda sağlık çalışanı gibi, üçüncü olarak ise ajanla karşılaşıp antikor bile gelişmemiş grup. Bu kişilerin genom dizilerini bir araya getireceğiz” dedi.



Sonuçların tedavi yöntemi için önemli olacağını vurgulayan Prof. Özçelik, “Hangi moleküller üzerinde virüs çalışıyor ve biz hangi araçları kullanabiliriz ona bakacağız. Tedavilerin gelişmesi gerekiyor, tedavi stratejilerinin temelini bu genetik araştırmalar oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.



VİDEO: CORONA VİRÜS AŞISINDA ÜMİT VEREN GELİŞME