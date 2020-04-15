Corona virüs nedeniyle organ nakillerine ara verildi

Corona virüs salgını nedeniyle organ nakillerine ara verildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Özellikle böbrek ve karaciğer nakillerinde, nakledilen organların reddetmemesi için çok ağır ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar aslında tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi özellikle bu kovid-19 hastalığında hastaları tamamen hedef haline getiriyor, tamamen savunmasız bırakıyor” dedi.



Hastanenin organ nakli bölümünde yılda 300'den fazla organ nakli yapılıyor. Böbrek, karaciğer ve kalp bekleyen çok sayıda hasta sağlığına kavuşuyor. Ancak nakil sürecindeki hastaların virüse yakalanma riski nedeniyle operasyonların bir süre durdurulmasına karar verildi.



ORGAN NAKİLLİ HASTALAR SALGIN SÜRESİNCE DAHA DİKKATLİ OLMALI



Ameliyata hazırlık işlemlerine ise devam edildiğini belirten Aydınlı, “Bu hastalar diğer hastalardan çok farklı olarak muhakkak daha izole kalmaları gereken hastalar. Çünkü normal sağlıklı bir bireyin bu hastalığa maruziyeti ve hasta olma oranlarıyla, organ nakli yapılan hastalarımızın oranı tamamen farklı ve çok yüksek oranda olabilir” diye konuştu.



Organ nakilli hastalarda izolasyonun önemini vurgulayan Dr. Aydınlı, hastaların da salgın süresince çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.



VİDEO: 107 YAŞINDA CORONA VİRÜSÜ YENDİ