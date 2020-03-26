Corona virüs nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara veriliyor (Sağlık Bakanlığı yazı gönderdi)

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık yaptığı açıklamada, corona virüsün hamilelere ve anne karnındaki bebeğe etkisi ile ilgili tartışmalara değindi, "Şu ana kadar corona virüsle karşılaşmış, enfekte olmuş hastalar arasında bilinen az sayıda gebe var. İçlerinden sadece biri ağır zatürreye yakalandı ve yoğun bakıma alındı. Ona rağmen canlı olarak çocuğunu doğurdu. Şu anda da iyi durumda" dedi.



"GEBELERİN KORKMASINA GEREK YOK, ANCAK TEMKİNLİ OLMALARINDA FAYDA VAR"



Corona virüs konusunda hamilelerle hamile olmayanların aynı oranda hastalandığına dikkati çeken Prof. Işık, "Elimizdeki veriler kısıtlı, bugüne kadar corona virüs enfeksiyonu geçiren gebelerden sadece 2 tanesinde bebeğin virüs taşıdığı saptandı fakat corona virüsün anne rahminde çocuğa geçtiği yönünde kesin bir kanıt yok. Emzirme ve temas gibi diğer yollardan da bulaş olabilir. Şunu da unutmamak lazım, elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak" diye konuştu.



"SALGINLARDA TIBBİ HİZMETLERE ERİŞİM SORUNU OLABİLİR"



Gebeliğin bu hastalığın seyrini değiştirmediğini anlatan Dernek Başkanı, "Hastalık özellikle yaşlılar, yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalığı olanlarla bağışıklık sistemini ve vücut direncini zayıflatan kortizon ve ya da kemoterapi alanlarda ağır seyrediyor. Ancak gebeliğe doğal uyum mekanizmaları kapsamında gebe kadının bağışıklık sisteminin gebe olmayan kadına göre bir miktar zayıfladığını biliyoruz. İlaveten, mevcut enfeksiyon etkeni olan Covid-19 ile benzer aileden gelen corona virüsler ile oluşmuş SARS ve MERS salgınlarında, gebe kadınlarda enfeksiyonun daha ağır geçirildiğini de hatırda tutmak ve temkinli olmak faydalı olacaktır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, salgınların olduğu dönemde anne ve çocuk sağlığı açısından tıbbi hizmetlere erişimde sorunlar olabilir" ifadelerini kullandı.



“YENİ TÜP BEBEK TEDAVİLERİNE BAŞLANMAMALI”



Tüp bebek tedavilerine ara verilmesinin gerekliliğinden bahseden Prof. Dr. Işık, “Şu anda tüp bebek işlemleri açısından da, Derneğimizin daha önce yaptığı uyarı yazısıyla mevcut siklusların tamamlanması ve takiben yeni siklus alınmaması (Yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmaması), tüm transfer işlemlerinin askıya alınması tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın yeni tarihli yazısıyla da zorunlu tutulmuş olup, hem kendimizin hem de hastalarımızın sağlığı açısından titizlikle uymamız gereken bir durum halini almıştır” değerlendirmesinde bulundu.



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