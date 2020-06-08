Corona virüs pandemisi uyku düzenini nasıl etkiliyor?

King's College London ve Ipsos MORI tarafından yapılan araştırmada, insanların corona virüs pandemisinden öncekine göre daha az dinlendiği ortaya konuldu.



2 bin 254 İngiliz yetişkinini içeren son çalışmaya göre, ülkede karantinanın 23 Mart'ta başlamasından bu yana 10 kişiden altısı daha kötü uyku deneyimi yaşadı.

CORONA VİRÜS VE KISITLAMALARIN EKONOMİK MALİYETİ STRES YARATIYOR

King College London’dan Profesör Bobby Duffy, “Birleşik Krallık halkının yaklaşık üçte ikisi, Covid-19 krizinin uykuları üzerindeki bazı olumsuz etkiler bildirdi, bu durum pandemi ve kilitlenme önlemlerinin bizim için ne kadar rahatsız edici olduğunu açıkça gösteriyor. Bu hem virüsün kendisinden kaynaklanan, hem de karantinanın ekonomik etkilerinden ne kadar endişelenildiğine bağlı olarak çıkan bir stresin sonucu” dedi.



Bununla birlikte, 22-24 Mayıs tarihleri arasında çalışmaya katılanların yarısı az uyuduğunui katılımcıların yüzde 38'i daha canlı rüyalar gördüklerini söyledi.



Öte yandan, giyilebilir teknoloji firması Withings tarafından Nisan ayında toplanan verilerde, çalışmanın aksine İngiltere'deki insanların karantina sırasında her gün ortalama 15 dakika daha uzun süre uyuduğunu göstermişti. Fransa, günlük uyku sürelerinde en büyük artışı görmüş ve bir kişinin her gece fazladan 20 dakika uyuduğu belirtilmişti.



Withings’in bulguları, muhtemen evden çalıştığı ya da karantina sırasında çalışmadığı için işe gidip gelmek zorunda kalmayanlara bakılarak elde edildi. Fitness takip firması Polar'ın benzer verileri, Almanya'daki insanların da daha uzun süre uyuduğunu ortaya koymuştu. Ancak bili insanları iki uygulamanın da kullanıcılarının belirli bir gelir düzeyindeki insanlardan oluştuğundan kapsayıcı olmadığını açıkladı.

YÜKSEK KAYGI VE DEPRESYONU DOĞURUYOR



University College London'daki (UCL) araştırmacılar şu anda kısıtlama önlemlerinin insanların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini inceliyorlar. İlk sonuçlar, daha yüksek kaygı ve depresyon düzeylerinin kısıtlama önlemleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

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