"Corona virüs riskine karşı lens yerine gözlük kullanın" (Uzman uyarısı)

Corona virüsün (Kovid-19) ağız, burun ve göz yoluyla bulaştığını vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, risk oluşturduğu için kontakt lens kullanılmaması ve gözlüğün tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 28.03.2020 - 12:18

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Corona virüsün (Kovid-19) ilk kez Çin'de Dr. Li Wenliang isimli bir göz doktorunun hastasını muayene ettikten sonra ortaya çıktığını söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, "Maalesef bu doktor hastasını muayene ettiği zaman virüs kendisine de bulaştı ve corona virüs enfeksiyonuna yakalandı. Bunun sonucunda da hayatını kaybetti. Bu anlamda göz doktorları da son derece riskli grupta yer almaktadır. Çünkü bu virüs ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Bu anlamda çok ciddi göz sağlığı problemi yaşamayan hastaların muayenelerini ertelemelerini tavsiye ediyoruz. Bu hem kendilerini hem de sağlık çalışanlarını korumak adına son derece önemlidir. Bize de nitekim son günlerde acil vakalar dışında başvurular azaldı" dedi.

"LENS YERİNE GÖZLÜK KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"

Kamış, göz doktorları olarak hastalarını bir metreden yakın mesafede muayene etmek durumunda oldukları için maske ve eldiven kullandıklarını, biyomikroskop cihazına da "nefes kalkanı" adını verdikleri bir koruyucu yerleştirdiklerini söyledi.

Virüs gözden de bulaştığı için özellikle dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Kamış, lens kullanımının riski artırdığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Lens kullananlar bu dönemde gözlerine daha fazla temas etmek durumunda kalacakları için mevcut risk daha da artıyor. Bu yüzden özellikle şu dönemde lens yerine gözlük kullanmaya özen göstermeliyiz. Dediğim gibi zaten ağız, burun ve göze temas etmememiz gereken bir durumda bir de lens kullanırsak hem virüs riskini daha fazla artırmış oluruz hem de gözde oluşacak bir enfeksiyon gözümüze kalıcı hasarlar verebilir."

“BİR YERE DOKUNDUKTAN SONRA ELLERİNİZ YÜZÜNÜZE VE GÖZLERİNİZE GÖTÜRMEYİN”

Acil olmayan durumlar dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Kamış, "Vatandaşlarımızın ellerini bir yere dokunduktan sonra yüzlerine ve gözlerine götürmemelerini tavsiye ediyoruz. Yine ellerini sürekli dezenfekte ederek 20 saniye kuralına göre temizlemelerini öneriyoruz. Bir diğer husus da Sağlık Bakanımızın da dediği gibi kendimizi izole etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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