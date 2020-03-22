Corona virüs salgınında bazı ilaçlar tartışmanın hedefinde (Tansiyon hastalarına uyarı)

Ibuprofen, bazı ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlarda kullanılan etken madde. Son günlerde gündeme gelmesinin nedeni, ibuprofen içeren ilaçların corona virüs hastalarını olumsuz etkilediği iddiası.



Dünya Sağlık Örgütü önce ‘bu etken maddeyi içeren ilaçları kullanmayın’ dedi ancak bir süre sonra tavsiyesini geri çekti.



Farmakolog Prof. Dr. Yağız Üresin, “Dünya Sağlık Örgütü yeteri kadar kanıt olmadığı için bu ibuprofenin kullanılmamasıyla ilgili bildirisini geçersiz saymış. Zaten ağrı kesicileri ve ateş düşürücüleri boşuna kullanmamamız gerekiyor. Şu uyarıda birleşebiliriz; şu anda ateş düşürücü, ağrı kesici kullanmak gerekiyorsa parasetemol vardır herkesin bildiği, onu tercih etmekte fayda var. Ama hekim kontrolünde başka bir durum için ibuprofen ya da başka bir ağrı kesici ya da steroid veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanıyorsa, hasta hekime sormadan ilacını kesmemeli” dedi.



“TANSİYON İLAÇLARINI BIRAKMAMAK LAZIM”



Corona virüsle ilgili bir diğer iddiaysa hipertansiyon hastalarını ilgilendiriyor. Prof. Üresin, tansiyon hastalarını ilaçlarını kesmemeleri konusunda uyararak şöyle konuştu:



“ACE2 enzimi var. Corona virüs diğer virüslerden farklı olarak bu enzime bağlanarak hücre içine giriyor. ACE2 genini arttıran hipertansiyon ilaçları da var. Virüsün girme riski artarsa bu sizi yüzde 4 riske sokuyor. Kritik hastalanma anlamında. Sizin tansiyon hastalığı ya da ağrı kesicileri ciddi olarak kullandığınız hastalığa yakalanma olasılığınız yüzde yüz. Yüzde 100 sahip olduğunuz bir hastalığın tedavisini, ‘yüzde 4-5 bir şeye kapılacağım, etkileri olacak’ diye kesmemek lazım.”



Corona virüs için ilaç ve aşı çalışmaları ise devam ediyor. Çin'de aşının klinik denemelerine izin verildi.



Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 43 yaşında bir kadına deneme aşamasındaki aşı yapıldı.



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