“Corona virüs salgınında güvende hissetmek için yemek yiyoruz”

İnsanın aç değilken olumsuz duygular ile baş etme stratejisi olarak yemek yemesine ‘duygusal yeme davranışı’ adı verildiğini söyleyen Uzman Psikolog Selin Kalabaş, insanların olumsuz duygularını kontrol altında tutmak için aç olmadıkları zamanlarda bile sürekli kendilerini buzdolabının önünde bulduklarını söylüyor, “Özellikle de kendimizi güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyoruz" diyor.



GERÇEK AÇLIK MI DUYGUSAL AÇLIK MI?



Corona salgınından dolayı insanların eve kapandıktan sonra normalde tükettiklerinden daha fazla gıda tükettiklerini ve durum ile başa çıkamadıklarını dile getirdiklerini belirten Psikolog Kalabaş, “Duygusal açlık bir anda belirir ve kişiler belli yiyecekleri (şekerli gıdalar vb.) yemek isterler fakat fiziksel açlık daha yavaş ilerler ve yiyecek ayırt etmeksizin aç olduğunuz için yemek istersiniz. Kısaca bu konuda kişinin farkındalığı olmalıdır” diyor ve duygusal açlıkla başa çıkabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili şu tavsiyelerde bulunuyor:



“HATIRLATICI NOTLAR İŞE YARAYABİLİR”



“Duygusal yeme davranışı ile mücadele etmek için hatırlatıcı notlar hazırlayıp üzerine ‘’Şu anda gerçekten aç mısın?’’ sorusunu yazabilir ve bunu buzdolabının üzerine yapıştırabilirsiniz. Notu görmek insanda farkındalık oluşturabilir. Ayrıca, duygusal yeme atağında kişi yemek yedikten sonra pişmanlık duyar. Duygusal yeme davranışını önlemek için gerekli olan yollardan biri de yemek yeme isteği geldiğinde yaşayacağınız pişmanlığı önceden hayal etmek olabilir. Kötü hissettiğinizde yemek yemek size kısa vadede mutluluk verse de uzun vadede aşırı kilo alımına neden olabilir. Bu durumla tek başınıza baş edemiyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almayı unutmayın.”



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