"Corona virüs sigara içenleri daha çok etkiliyor"

Hayvanlardaki corona virüslerin nadiren insanları enfekte ettiğini söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Melike Yavuz, "Çin’deki bilimsel çalışmalar, virüsün bir noktada mutasyon geçirdiğini ve insandan insana bulaşacak bir zincir olduğunu ortaya koyuyor" dedi.



GENÇ VE AKTİF BİREYLER TAŞIYICI KONUMUNDA



Corona virüslerin hem insanlarda hem de hayvanlarda yaygın bir virüs olduğunu ve yeni tip corona virüsün ise asıl konakçısı olan yarasalardan bir ara konakçı aracılığıyla insana geçtiğini belirten Yavuz, şunları söyledi:



"Hastalık çok hafif olgulardan çok ağır ve ölümcül olgulara kadar değişen geniş bir spektrumda seyretmektedir. 60 yaş üzerinde daha ağır seyreden hastalık yaş ilerledikçe daha da ağırlaşmaktadır. Kalp, tansiyon, şeker ve akciğer hastalığı olanlar ise hastalık açısından riskli gruptadır. Bu tür kronik durumu olanların ve yaşı ileri bireylerin daha dikkatli olmaları gerekir. Ancak riskli grupları korumak için genç ve aktif bireylere daha fazla sorumluluk düşmektedir. Çünkü kendileri hastalığı hafif belirtilerle atlatırken riskli bireylere bulaştırma riski taşırlar."



"SİGARAYI AZALTMAK RİSKİ AZALTMAZ"



Virüsün sigara içen bireyleri daha çok etkilediğini söyleyen Yavuz, "Corona virüs solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır. Ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişir. Ölüme neden olan da daha çok bu durumlardır. Sigara bilindiği üzere en çok akciğerlerimizi etkiler. Sigara içenlerin akciğerlerinde içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte hasar gelişir. Hastalığın sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin temel nedeni budur. Sigarayı azaltmak bu riski azaltmaz. Bilimsel çalışmalar sigara bırakma ne kadar erken gerçekleşirse sigarayla ilişkili hastalık riskinin de o kadar azaldığını göstermektedir. 30 yaşından önce sigara bırakanların sigarayla ilişkili hastalık riski zaman içinde hiç sigara içmemişlerle aynı seviyeye inmektedir. Sigarayı azaltmayı değil bırakmayı öneriyorum. Çünkü sigara için güvenli bir düzey yoktur. Günlük bir sigaranın bile kalp damar hastalığı riskini artırdığına dair yayınlar vardır" uyarısında bulundu.



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