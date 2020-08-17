Corona virüs tespiti için yapılan PCR testi nedir? Covid -19 PCR testi nasıl yapılır?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve corona virüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR testi corona virüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.



PCR TESTİ NASIL YAPILIR?



Test için öncelikle hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur.

Antikor testi kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir.

Yani kişinin test yapıldığı anda hasta olup olmadığına dair bilgi vermez. PCR testi de virüsün genetik bilgisini, corona virüsün ya da farklı bir virüsün hastayı enfekte edip etmediğinin sonucunu verir.



VİRÜS TESTİ KRİTERLERİ DEĞİŞTİ