Corona virüs toplantısına Milli Eğitim Bakanı da katılacak (Okullar tatil olacak mı?)

Corona virüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı açıklamada, eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirmişti.

Sıcak gelişme, bugün saat 13.30'daki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili oldu. Toplantıya katılacak bakanlar arasına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dahil oldu.

Toplantının 3 bakanın katılımıyla; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yapılacağı duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplantıya Bakan Ziya Selçuk da katılacak. Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

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