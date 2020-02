Corona virüse hazırlıklı mısınız?

Çin'de ortaya çıkan corona virüs dünyada hızla yayılıyor. Türkiye'de henüz teyit edilmiş bir vaka bulunmamasına rağmen başta İran olmak üzere komşu coğrafyada vaka sayısının artması virüsün her an Türkiye'nin de kapısını çalabileceğini gösteriyor.



Ancak paniğe gerek yok. Bazı temel kurallara dikkat ederek hem virüsten korunma şansınızı artırabilir hem de virüsün yayılmasını önlemeye katkıda bulunabilirsiniz.



EL HİJYENİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



- Virüse yakalanmış ya da corona virüs şüphesi taşıyan kişilerle aranıza mesafe koyun. Uzmanlar bu mesafenin en az bir ila iki metre olması gerektiğini söylüyor.



- Ellerinizi düzenli ve özenli bir şekilde yıkayın. Ellerinizi en az 20 saniye süreyle bileklerinize kadar sabunlamayı ihmal etmeyin.



- Tokalaşma ve kucaklaşmalardan kaçının.



- Kendinizi koruyacak bazı basit önlemleri refleks haline getirin. Örneğin asansör düğmesine ya da elektrik düğmelerine parmağınızın ucu yerine dirseğinizle basın.



- Aynı şekilde ellerinizi yüzünüze sürmeyin, başkalarının yüzünü ellemeyin. Özellikle de parmaklarınızın göz, ağız ve burnunuzla temas etmesinden kaçının.



- Gerekirse eldiven kullanın. Eldivenlerinizi her gün yıkamayı ya da değiştirmeyi ihmal etmeyin.



- Elinize değil kol dirseğinizin iç kıvrımına doğru hapşırın.



MASKEYE GEREK VAR MI?



- Kalabalık yerlerden, büyük etkinliklerden mümkün olduğunca kaçının.



- Kullanılmış kağıt mendilleri derhal çöpe atın. Çöpün kapaklı olması korumayı artıracaktır.



- Burun ve ağzı kaplayan maskelerin sağlıklı kişiler açısından pek bir koruyucu etkisi bulunmuyor. Nefesteki nem maskeye geçiyor ve maske nemden dolayı daha 20 dakika geçmeden bariyer özelliğini yitiriyor. Maske kullanımı sağlıklı vatandaşlar değil, tıbbi personel açısından önem taşıyor.



SALGINA HAZIRLIK



Virüsün kitlelere yayıldığı gerçek bir salgın durumunda alınması gereken tedbirler de bulunuyor. Bu tür bir durumda günlük yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınması ya da darboğaz yaşanması da olasılık dahilinde.



- Acil bir durumda birkaç haftayı evde geçirmenize yetecek stoklamaları yapın.



- Reçete gerektiren önemli ilaçlar kullanıyorsanız ya da ihtiyaç duyabileceğiniz reçeteli ilaçlar varsa bir aylık bir stoku evinizde bulundurmakta fayda var.



- Bozulmayacak dayanıklı gıda ve erzak temin edin.



- Olası bir salgına çevrenizdekilerle, komşularınız ve akrabalarınızla birlikte hazırlanın. Bu hem birliktelik hissini güçlendirecek hem de daha iyi organize olmanızı sağlayacaktır.



İŞ YERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



İşverenin evden ya da ofis dışından çalışma olanaklarını şimdiden araştırması önem taşıyor. Özellikle de hasta ya da riskli çalışanların mümkün olduğunca evden çalıştırılması, virüsün yayılmasını önlemek açısından önemli. Öksürük ya da nefes darlığı gibi solunum yolu hastalığına dair belirtiler gösteren çalışanların derhal diğerlerinden ayrılması ve eve gönderilmesi gerekiyor.



İş yerinde bürolara temiz hava akışının sağlanması, klimaların filtrelerinin değiştirilmesi de büyük önem taşıyor.



İşverenin çalışanların el hijyeni için sabun, kağıt havlu, bilgisayar klavyesi dezenfektanı gibi malzemeleri hazır bulundurması, yüzeylerin düzenli temizliği ihmal edilmemeli.



Kendisi sağlıklı da olsa evinde corona virüs teşhisi konmuş biri bulunan çalışanların durumdan işvereni derhal haberdar etmesi gerek.