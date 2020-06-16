Corona virüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaç bulundu (Dexamethasone nedir?)

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede etkili sonuç veren ve ölümleri engelleyen ilk ilaç keşfedildi. BBC'de yer alan haberde, Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından kullanılan, oldukça ucuz ve dünya genelinde bulunabilen dexamethasone adlı ilaç ile binlerce hayatın kurtarıldığı açıklandı.Buna göre söz konusu ilaç, ventilatöre bağlı hastalarda meydana gelen ölümleri üçte bir, oksijen tedavisi alan hastalarda ise beşte bir oranında düşürdü.

5 BİN KİŞİ HAYATTA OLABİLİRDİ

Öte yandan, ağır hastalarda düşük dozlarda kullanılan dexamethasonenun şu ana kadar İngiltere’deki Covid-19 hastalarında kullanmış olsaydı, 5 bin kişinin hayatta olabileceği aktarıldı. Araştırmacılar, aynı zamanda yüksek Covid-19 vakalarıyla mücadele eden yoksul ülkelerde ilacın düşük fiyatı nedeniyle rahatlıkla kullanılabileceğini bildirdi.



HAYAT KURTARICI



Oxford Üniversitesi araştırmacıları dexamethasone kulllanan her 20 hastadan 19’unun hastanede tedaviye gerek duymadan kısa sürede iyileştiğini açıkladı. Yoğun bakımda bulanan Covid-19 hastalarında ise ilacın kullanımı ile birlikte ventilatör ve oksijen ihtiyacının azaltıdığı aktarıldı.



Dexamethasone’nun vücudun bağışıklığının aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen sitokin fırtınaları önlediği belirtiliyor.



Araştırmacılar, ilacı hastanede tedavi gören 2 bin hasta üzerinde denedi ve sonuçları Dexamethasone verilmeyen 4 bin hasta ile karşılaştırdı. Buna göre, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

PANDEMİYLE İLGİLİ TEDAVİ ARAYIŞINDA DÖNÜM NOKTASI



Araştırmayı yöneten Profesör Peter Horby, “Bu corona virüs ölümlerini önlediğine dair etkisi kanıtlanan tek ilaç ve bu durum somut kanıtlarla destekleniyor. Bu pandemide yaşanan en büyük kırılma noktalarından biri” dedi.



Araştırmacılardan Prof Martin Landray ise bulguların, dexamethasone ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.



Landray, " İlacın açık ve net bir faydası var. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline mal oluyor” dedi.



Dexamethose’un hafif semptomları olan ve nefes almada güçlük çekmeyen Covid-19 hastalarında kullanılması uygun bulunmuyor.



COVİD-19 HASTALARININ ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SİTOKİN FIRTINASI NEDİR?



'Sitokin fırtınası' ile tetiklenen yıkıcı akciğer iltihabı, corona virüs hastalarının ölümündeki en önemli etken olarak kabul ediliyor.

Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Stokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor.



Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor. Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap, ise corona virüs hastalarının akciğerlerini dolarak solunum yetmezliğine neden oluyor. Eğer iltihaplanma kontrol edilemezse hastaların birçoğu hayatını kaybediyor.

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