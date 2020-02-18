Corona virüse karşı yerli tanı kiti Ulusal Viroloji Laboratuvarında geliştirildi

Ölümcül corona virüs tanısında bir süredir yerli kitler kullanılıyor. Yerli virüs testi, Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarında geliştirildi.



Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, “Acaba covid-19’a yönelik gerçek zamanlı pcr testini uygulamaya sokabilir miyiz diye araştırdık. Yerli üretim bir enzim ile beraber gerçek zamanlı bir kitin optimizasyon çalışmalarını yaptık. İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü“ dedi.



Kitle birlikte, 4 ile 120 saat arasındaki tanı süresi, 90 dakikaya kadar indirildi. Hedefin süreyi daha da kısaltmak olduğunu belirten Dr. Korukluoğlu, “İlk başta mesela 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da DSÖ’den gönderilen pozitif kontroller uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor. Hatta onun bir denemesini kurduk ve başarılı sonuçlar aldık. Şimdi biraz daha kısa süren bir protokole geçiş yapacağız“ bilgisini paylaştı.



YERLİ TANI KİTİ YURTDIŞINA DA SATILACAK



Türkiye'de corona virüs vakasına rastlanmadı ama olası bir tehlikede yerli test hızlı müdahelede önemli rol oynacak.



“Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurtdışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu. En acil durumlarda bile ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden İstanbul’dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor“ diyen Doç. Gülay Korukluoğlu, yerli tanı kitinin yurtdışına da satılacağını aktardı.



VİDEO: CORONA VİRÜS UYGULAMASI (17.02.2020)