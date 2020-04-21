Corona virüste aşırı kilolular risk altında

Covid-19 ile ilgili yapılan son çalışmalara göre birçok insanın, virüsten ölme riski bulunmuyor. Ancak bu haber, birçok ülkede olan karantinayı kaldırmak için yeterli değil.



Geçen hafta yayınlanan araştırma rakamlarına göre, hayatını kaybeden on hastadan dokuzunun ya ölmelerine neden olacak başka bir rahatsızlıkları vardı ya da kalp, akciğer hastalığı ve bunama gibi tehdit eden koşulları taşıyorlardı.

Daily Mail’de yer alan habere göre istatistiklerle beraber fazla kilo ve obezitenin bir risk faktörü olduğu ortaya çıktı.



Ağırlık, vücut kitle indeksine göre derecelendiriyor. Vücut kitle indeksi 25 ve altındakiler sağlıklı kabul edilirken 30 ve üstü obez olarak sınıflandırılıyor.



KRİTİK HASTALARIN DÖRTTE ÜÇÜ KİLOLU



Yoğun Bakım Ulusal Denetim ve Araştırma Merkezi (ICNARC) verileri, İngiltere’de kritik olan hastaların dörtte üçünün aşırı kilolu olduğunu gözlemlendi.



Benzer şekilde, New York Üniversitesi’nde dört bin 103 ağır hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, hastalığı kritik geçirmek için yaşın en büyük risk faktörü olduğunu, obezitenin ise buna çok yakın bir risk oluşturduğu belirtildi.



‘KARANTİNADA KİLO ALMAYIN’



İngiltere’deki yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisinin aşırı kilolu veya obez olduğunu belirten kilo yönetimi uzmanı Doktor Matt Capehorn, yetkililerin halkı bu konuda uyarması gerektiğini öne sürdü.



Capehorn “Eğer böyle bir uyarıda bulunurlarsa en azından nüfusun yarısı ciddiye alabilir. Bunun bile faydası olacaktır. İngiltere’de karantina gelecek ay sona erse bile, Japonya’dan ve çeşitli yerlerden elde edilen kanıtlara göre sonbaharda ikinci bir dalga bekliyoruz” dedi.

Exeter Üniversitesi’nde diyabet ve endokrinoloji profesörü olan Rob Andrews, karantina sırasında kilo alımıyla ilgili uyarıda bulundu. Andrews “gelecek zaman için sağlıklı bireylerin daha fazla kilo almamalarını ve düzenli egzersiz yapmalarını öneriyoruz” dedi.



FAZLA KİLO AKCİĞER SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR



Fazla kilo diyafram ve akciğerlerin genişlemesini zorlaştırarak, hayati organlara oksijen gidişini azaltıyor. Profesör Andrews “Kilonuz arttıkça akciğerler daha az havalandırılır ve akciğer hastalıkları riski artar” diyor.



Doktor Caphorn, uyku apnesinden muzdarip olan aşırı kilolu kişilerin Covid-19 risklerinden haberdar edilmesi gerektiklerinin altını çizdi. Nefes yolu geçici olarak çöktüğü için uyku apnesi kısa süreli nefes almayı durdurur.



DOMUZ GRİBİNDE FARK EDİLMİŞTİ



Aşırı kilo ile grip benzeri virüsler arasındaki bağlantı ilk olarak 2019 yılında, dünya çapında 284 bin kişiyi öldüren domuz gribi salgını sırasında tespit edildi.



Dünyadaki en büyük obezite sorununa sahip ülke ABD ancak İskoçya’da da durum farklı değil. Avrupa’daki domuz gribi ölümlerinin, yüzde yirmisinden fazlası İskoçya’da meydana gelmişti.



Kuzey Caroline Üniversitesinden Profesör Barry Popkin, geçen hafta “obezite ve aşırı kilonun, kişinin bağışıklık tepkisini ve Covid-19 ile savaşma yeteneğini azalttığını” söyledi.



Geçen yıl yayınlanan ABD araştırmasında aşıların, aşırı kilolu insanlarda daha az etkili olduğu bulunmuştu.



Bu arada, İtalyan doktorlar Covid-19 hastası aşırı kilolu insanları yüz üstü yatırarak, yaşadığı komplikasyonları azalttıklarını keşfettiler.

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