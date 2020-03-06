“Corona virüste resmi açıklamaları takip edin”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Antalya’da yapılan Sağlık Çalışanları Kongresi (SAÇAK), hakkında bilgi verdi, “Türkiye'de sağlıkla ilgili dünya çapında hizmet sunan çalışanların kendi dertlerini anlatacağı, daha iyi olması için neler yapılacağı konusundaki bir ortam. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bizler, sağlık ihtiyacı olanlar ve sağlığını kaybetmeyenlerin hayatlarındaki, onların devamlılığını sağlayan insanlarız. Kendimizi esasında insanlığa adadık. Sağlıkçılara herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.



Sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Memişoğlu, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan ölümcül corona virüs (kovid-19) hakkında ise resmi olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:



“Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar. İnsanlarda korkunçmuş gibi algı oluşturuyorlar. Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz. Şu ana kadar da bakanlık açıklamalarına da dikkat etmelerini istiyorum. Hijyen önemli. Ellerimizi yıkamamız, öksürürken ağzımızdaki küçük damlacıkları korumaya almamız gerekiyor. Ellerimizi dezenfekte etmemiz lazım. Bir kolonya bile, el sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Sadece corona virüs için değil, siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok.”



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