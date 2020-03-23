Corona virüste sahte hesap furyası

Corona virüs konusunda yapılabilecek en önemli mücadele



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter'da onlarca sahte hesap açıldı.

Bu hesapların bazılarının profilinde "hayran sayfası" ya da "parodi hesap" yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor.

Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 600 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor.



MAVİ TIK OLACAK



Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, bakanlık bu yanlışı önlemek için Twitter'ı uyardı ve sahte hesapların kapatılmasını istedi.



Bakan Koca'nın gerçek Twitter hesabı mavi tık'lı ve 3 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor: https://twitter.com/drfahrettinkoca

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