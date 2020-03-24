Corona virüsten iyileşenler tekrar yakalanabilir! (Bilim Kurulu üyesi Demircan anlattı)

Corona virüsün bariz belirtilerinden birinin yüksek ateş olduğunu ancak ateşin bazen önce bazen de sonra çıktığını ayrıca boğaz ağrısı, geniz akıntısı ve kuru öksürük şeklindeki bulguların daha çok ön planda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Demircan, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerin ise daha geç ve az sayıda görüldüğünü belirtti.



Bazı hastalarda tat ve duyu kaybının da görülebildiğini vurgulayan Demircan, “Vakalarda çıktıkça görüyoruz. Bu yeni bir hastalık olduğu için tecrübeleniyoruz. Daha önce bilinen bir hastalık olmadığı için bunlarında eklendiği söyleniyor. Ama primer ve asıl bulgulardan değil. Şu durumda boğaz ağrısı ve kötü öksürük varsa buna temas ekliyoruz. Yurt dışından gelen biri var mı? Yurt dışından gelen biriyle temas var mı? Çünkü temaslının temaslısı da çıkmaya başladı. Bu bulgulardan 3'ü varsa o zaman şüpheleniyoruz” dedi.



“İYİLEŞENLER TEKRAR ENFEKTE OLABİLİR”



Corona virüse yakalanan birinin iyileşip taburcu olduktan sonra tekrar enfekte olarak hastalığa yakalanabileceğini ifade eden Demircan, “Maalesef bağışıklık tek bir seferle kalmıyormuş. Tekrardan yakalanma riski varmış. O yüzden virüsten korunmaya devam edelim” şeklinde konuştu.



ÖNEMLİ OLAN ELLERİ DOĞRU YIKAMAK



Virüsün eşya üstünde yaşama süresinin değişiklik gösterebileceğini aktaran Prof. Demircan, “2- 3 saat ve 2 günde olabilir. Önemli olan elinizi yıkadınız mı? Devamlı aralıklarla dokunduğunuz zaman bunları yaptınız mı? Gitgide virüsler azalacak. Yoksa hiçbir şeye dokunamaz hiçbir şeye değemez hale geliyoruz. Yoksa bir süre sonra paranoya ve panik oluyoruz. Yani virüsten çok insanları bu rahatsız edecek hale geldi. Bir kutu geldiyse dikkatli bir şekilde açmalıyız. Daha sonrasında ellerimizi yıkamalıyız” diye konuştu.



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