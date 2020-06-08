Corona virüs testinde kriterler değişiyor (Ateşi düştü, ağrısı arttı)

Sağlık Bakanlığı, özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtilerinden biri varsa COVID-19 testi uyguluyordu. Ancak son dönemde ateş, öksürük azaldı, kas ağrısı, baş ağrısı ve koku alamama arttı. Üstelik hiç belirti göstermeyen pozitif vakalara ulaşılınca Bakanlık da test kriterlerini güncelledi.



Artık boğaz, bas, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal şikayetlerinden sadece biri bile varsa koronavirüs testi yapılacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın güncellenen test kriterlerine göre, artık 'boğaz, baş, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal' belirtilerinden her biri, test için yeterli sayılacak. Şimdiye kadar ateş, öksürük ve nefes darlığı temel kriter alınıyordu. Güncel durumda ateş, öksürük veya nefes darlığı halinde yine test yapılacak, ancak bunlardan birisi olmazsa da diğer semptomlar test sürecini başlatacak.

TAT VE KOKU YOKSA DİKKAT



Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz (Bilim Kurulu Üyesi): Artık acil servislere başvuran hastalarda ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, tat-koku alma kaybı veya ishal, güncel rehbere göre COVID-19 açısından incelemeyi gerektiren belirti ve bulgulardan. 26 Mayıs'ta yayınlanan Güney Kore kaynaklı bir çalışmada, belirtisi ve temas öyküsü olmayan hastaların yüzde 2.64'ünde pozitiflik saptandı. Türkiye'de bir organize sanayi bölgesinde yapılan taramada ise bu oranın binde 3.5 olduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki günlük test sayısı 58 bine yaklaştı. Bunlara tarama amacıyla yapılan testler de dahil.



MESLEK GRUBUNA GÖRE TEST



Prof. Dr. Recep Öztürk (Bilim Kurulu Üyesi): Bakanlık vaka tanımlarını sürekli güncelledi. Bu konuda büyük bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaya göre, test yapılacak gruplar belirlenecek. Zaten ameliyat öncesi büyük bir gruba bu testler planlanıyor. Tabii her şey verilere bağlı. Şu anda da test algoritmalar konusunda çalışma devam ediyor. Meslek gruplarına göre testi de veriler belirleyecek. Her şey günü gününe, saati saatine takip ediliyor. Bakanlığın büyük bir test kapasitesi var. Hastalar azaldıkça riskli alanlarda testler devam edecek.



HASTALARIN YÜZDE 45'İ BELİRTİSİZ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı): Şu anda dünya genelinde bulaşların yüzde 45'inin artık belirtisiz kişilerden oluştuğu ortaya çıktı. Pandemi başladığında COVID-19 hastalarının yüzde 70'inde ateş, öksürük vardı. Ama bu oran ateşte yüzde 20'lere kadar düştü. Bu nedenle Bakanlığın boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrılanı, tat ve koku alma kaybı veya ishal gibi belirtileri de COVID-19 vaka tammIna alması uygun olmuş. Hatta kalp ağrıları, ciltte renk değişimleri de bu belirtilere eklenebilir.



Bakanlık iki günde 50 binin üzerinde test yaptı. 30 bini hastalık belirtileriyle başvuran ve temaslılarıyla yapılan testler, diğer 20 bin tarama amaçlı yapılan testler. Bunların içinde askere gidecek kişiler ve organize sanayi bölgelerinde çalışanlar bulunuyor. Bu kişilerin arasına sağlık çalışanları, berberler, kuaförler, şoförler, kabin görevlileri gibi riskli gruplar alınırsa belirti göstermeden hastalık taşıyan kişileri yakalamak daha kolay olur. Türkiye'de hastalığını bilmeden yaşayan 300 bin kişi olduğu düşünülüyor. Istanbul'da her 100 kişiden birinin virüs taşıdığı sanılıyor.



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